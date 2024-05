Verónica Toussaint: Esta fue la última publicación de la conductora en Instagram

La noche del 16 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de la conductora Verónica Toussaint, luego de tres años de luchar contra el cáncer de mama.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva, quien a través de su noticiero en Imagen Noticias lamentó su partida y mandó condolencias a sus familiares.

Aunado a ello, diferentes personalidades del mundo del espectáculo se pronunciaron al respecto con emotivos mensajes.

Esta fue última publicación de Verónica Toussaint en Instagram

Por medio de Instagram, la conductora compartía muchos momentos de su vida, tanto personal como profesional, por lo que en su última publicación en dicha red social fue un video en el podcast "Malainfluencia" acompañada por Melissa Mochulske.

La publicación se dio a tan solo horas de su fallecimiento, donde se preguntaba se habló sobre "El pequeño gran timador de España".

“No descansaré hasta que se sepa la verdad”, expresó la conductora.

Su tierno mensaje a Chumel Torres por su cumpleaños

Aunado a ello, la conductora compartió hace tres día un tierno mensaje de cumpleaños al influencer Chumel Torres.

"Este pescadito cumplió sus añitos y siento que si no lo publico no cuenta y se ve más joven que yo.

Me hace reír como nadie, aunque no le avise yo a mi cara. Y ustedes lo ven en la TV y así y el tutube, pero yo lo he visto de su corazoncito. Feliz no cumple @chumeltorres", se lee en la publicación.

