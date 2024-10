Morena: las pugnas internas y la “supremacía”

El empoderamiento que presumen los morenistas Ricardo Monreal y Pedro Haces en la Cámara de Diputados ya generó alertas en Morena, al grado de que la presidenta Claudia Sheinabaum habría pedido a la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, tomar nota de lo que sucede en el Poder Legislativo y echar a andar una estrategia de contención.

La gota que derramó el vaso en esta pugna interna fue un nuevo intento de Monreal por aplicar su ley del “agandalle”, esta vez para elegir desde San Lázaro a tres de los cinco integrantes del Comité de Evaluación de la Reforma Judicial del Poder Legislativo, cuando según el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en ese tema la Cámara Alta es la que “lleva mano”.

Dichos comités evaluarán y definirán las postulaciones que se encargarán de filtrar a los jueces y magistrados que serán sometidos a votación popular, aunque todavía tienen que pasar el visto bueno de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sin embargo, con un poco de operación política, Monreal podría definir a las personas que evaluará los perfiles y con ello incidir de lleno en la selección de los candidatos y las candidatas que irán a las urnas en 2025.

Fernández Noroña no es precisamente el legislador más cercano a Sheinbaum, pero la pugna que Monreal mantiene con él se viene a sumar a la que el zacatecano ya traía con los diputados vicecoordinadores de la bancada de Morena, Gabriela Jiménez y Alfonso Ramírez Cuellar, éste último con derecho de picaporte a la oficina de la Presidenta.

Monreal ha acaparado las presidencias del 80% de las Comisiones Legislativas, y designó, sin consultar a otras corrientes de la bancada, a Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en sustitución de la recién fallecida Ifigenia Martínez.

Sus detractores lo acusan de pasar por encima de acuerdos encaminados a promover la equidad de género, empezando por no respetar la permanencia de una mujer como conductora de las sesiones en San Lázaro, y luego por hacer caso omiso de las intenciones de Ramírez Cuéllar por colocar como presidenta a una mujer en hasta 70% de las Comisiones.

Estos últimos argumentos, que se oponen a las tendencias del sexenio más feminista de la historia, al parecer terminaron por legitimar la intervención de la presidenta de México, quien pidió a Luisa María Alcalde tomar cartas en el asunto. La intención es poner orden y definir modelos de toma de decisiones democráticos, o más puntualmente intentar amarrarle las manos a la dupla Monreal-Haces.

Y en la borrachera de poder, en el Senado el grupo que encabeza el coordinador de Morena, Adán Augusto López, presentó una iniciativa que busca que el Poder Judicial no pueda revertir o frenar una reforma constitucional, en el contexto de las suspensiones otorgadas –e ignoradas– por jueces federales contra la aprobación e implementación de la Reforma Judicial.

Con dicho decreto básicamente se impide al Poder Judicial interponer controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad o amparos contra las modificaciones realizadas a la Constitución. Esto significa que cualquier cambio aprobado por el Congreso no podrá ser cuestionado en los tribunales, a pesar de que supuestamente tras la reforma se tendrán jueces “intachables”, incluso afines al régimen.

Otra acción que demuestra la “supremacía” y el autoritarismo de Morena que tanto aterra a los empresarios y a los inversionistas. ¿Y así los quieren convencer de que prevalecerá el Estado de Derecho y la certeza jurídica?

Posdata 1

Hablando de empresarios, quien anduvo este martes en Palacio Nacional, de visita con la presidenta Claudia Sheinbaum, fue el magnate Carlos Slim, con quien en su momento la exjefa de Gobierno tuvo diferencias por la caída del tramo elevado de la Línea 12 del Metro que construyó una de las empresas del multimillonario, quien acusó falta de mantenimiento.

Tras la reunión de casi tres horas, y acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, el ingeniero se fue de Palacio Nacional conduciendo su propio automóvil y aseguró que “habrá mucha inversión privada”, porque la economía mexicana tiene “mucho potencial”.

Slim fue uno de los empresarios con mayor participación en proyectos de infraestructura y de energía del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y todo apunta a que refrendará esa posición como uno de los “favoritos” del gobierno.

Posdata 2

En medio del escándalo por la detención de Ricardo Márquez Blas, funcionario cercano a la ministra presidenta de la Corte, Norma Pina –quien es acusado de violación– se negocia el Presupuesto del Poder Judicial para el 2025.

La intención de Piña es sacarlo por mayoría este jueves; sin embargo, no ha logrado el consenso de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortíz, Lenia Batres y Margarita Ríos Farjat. La noticia es que finalmente incluirá la reducción de los salarios de los altos mandos en cerca de 48%, para estar por debajo de la percepción del presidente(a) de la República.

No obstante, los ahorros generados por las reducciones salariales no se traducen en una disminución del Presupuesto 2025, de manera que los cerca de 300 millones de pesos “ahorrados” se busca que sean destinados a otros rubros, lo que no ha sido consentido por el resto de las ministras.

Posdata 3

Datos interesantes, los publicados por Nielsen respecto al futbol en México, que se confirma como el deporte más popular del país, sobre el box, el futbol americano, el basquetbol y el beisbol. Sobre éste último, que en el sexenio pasado se intentó posicionar como deporte nacional, está 32 puntos base arriba.

El 56% de la población adulta es aficionada al futbol, lo cual equivale a 34.4 millones de personas. Y más del 90% de los aficionados al futbol están interesados en la Liga BBVA Mx.

Según Nielsen, la Liga que preside Mikel Arriola tiene más de 20 millones de “core fans”, es decir, 60% de los aficionados al futbol, mientras que los ratings de la Liga BBVA MX son 60 veces mayor a la Liga Mexicana de Beisbol.

Posdata 4

Un evento internacional más se confirma en Acapulco. La gobernadora Evelyn Salgado anunció que el próximo año se realizará la XXXVI Convención Internacional de Minería.

Guerrero cuenta con una amplia tradición minera, por lo que resulta doblemente importante que se realice en Acapulco este evento, primero por la apuesta que hace la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México para mantener la Convención en el Puerto, y segundo porque queda claro que Acapulco sigue siendo un destino para eventos internacionales.

La Convención Internacional de Minería se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2025.

@MarioMal