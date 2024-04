Joven que compró aretes Cartier a 237 pesos lanza dardo a críticos: "sacan su lado más clasista a relucir"

Luego de que la marca Cartier aceptara vender unos aretes a 237 pesos tras un error en el precio, el joven acreedor del artículo criticó a los usuarios que cuestionaron la compra, pues "no soy moneda para caer bien a lambiscones".

Por medio de la plataforma X, el joven cuestionó a los internautas que quisieron saber la información del empleado que vendió los aretes de 237 mil pesos a 237 pesos.

“War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su estatus, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté”.

Aunado a ello, consideró: ”Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo”.

Finalmente, el comprador de los areter de diamentes aseveró que sus críticos sacan "su lado más clasista a relucir". "Andan de doble moralistas sacando el cobre dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más clasista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan".

Andan de doble moralistas sacando el cobre dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más clasista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

Lilly Téllez arremete contra joven que aprovechó oferta en aretes Cartier

Tras hacerse viral este caso, varios usuarios e incluso algunos políticos como la senadora del PAN, Lilly Téllez se pronunciaron al respecto.

Aunque algunos internautas defendieron al joven por haber metido una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor por no haberle entregado los aretes que compró al ver dicha oferta, la también periodista mencionó por medio de una publicación en su cuenta de X que era una “vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier".

Recalcó que en lugar de presentar una reclamación, lo que el joven debió de haber hecho era informar a la empresa sobre el precio incorrecto en su página.

Aunado a ello, agregó que lo que hizo “no es ético”, ya que “otra persona pagará por la falta de honestidad del comprador".

Qué vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier.



Lo correcto era dar aviso

a la empresa, sobre el precio equivocado en su página.



No es ético y otra persona pagará por la falta de honestidad del comprador. — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 22, 2024

aosr