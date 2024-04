Lilly Téllez arremete contra joven que aprovechó oferta en aretes Cartier, y la critican: “no es ético”

Recientemente, a través de la plataforma de X, el usuario @LordeDandy compartió un hilo en el que narró cómo se aprovechó de una gran oferta al comprar unos aretes de oro rosa de la marca Cartier, valorados en miles de pesos, por tan solo $237.

A pesar de su incredulidad inicial ante el precio, decidió adquirir dos pares. Sin embargo, la supuesta ganga fue corregida minutos después por el sitio web de la marca tras esa publicación errónea.

"Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad", se lee en la publicación.

Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad. pic.twitter.com/lNUfAItHfu — dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

Esta situación desencadenó una “batalla” entre el usuario y Cartier, ya que la marca no le quiso respetar el precio.

Ante la negativa de la joyería de entregar los dos pares de aretes adquiridos, el hombre presentó una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), entidad encargada de proteger los derechos de los consumidores.

Lilly Téllez arremete contra joven que aprovechó oferta en aretes Cartier

Tras hacerse viral este caso, varios usuarios e incluso algunos políticos como la senadora del PAN, Lilly Téllez se pronunciaron al respecto.

Aunque algunos internautas defendieron al joven por haber metido una reclamación ante la Procuraduría Federal del Consumidor por no haberle entregado los aretes que compró al ver dicha oferta, la también periodista mencionó por medio de una publicación en su cuenta de X que era una “vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier.”

Recalcó que en lugar de presentar una reclamación, lo que el joven debió de haber hecho era informar a la empresa sobre el precio incorrecto en su página.

Aunado a ello, agregó que lo que hizo “no es ético”, ya que “otra persona pagará por la falta de honestidad del comprador".

Qué vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier.



Lo correcto era dar aviso

a la empresa, sobre el precio equivocado en su página.



No es ético y otra persona pagará por la falta de honestidad del comprador. — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 22, 2024

Esta publicación generó una avalancha de comentarios por parte de varios usuarios quienes estuvieron en desacuerdo con sus palabras. Incluso hubo quienes mencionaron que no era "la persona adecuada para hablar de honestidad".

"¿Falta de honestidad? Ay mija ya no tomes, ya se te salen los patitos de la fila", "Ahora veo porque le dicen ignorante a Lilly Téllez. Y no es por eso de la prepa trunca. Si no porque se atreve a opinar sobre cosas que cree saber y que no sabe para luego quedar en ridículo", "Lo correcto sería que tú no estuvieras en un cargo público pero aquí andas, peleando por los intereses de Cartier", "El chiste es ponerse siempre del lado de los extranjeros", fueron algunos de ellos.

