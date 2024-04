La fórmula casera que usan restaurantes y hoteles para eliminar a las cucarachas

Una de las cosas más temidas durante la temporada de calor son las plagas, pues suelen aumentar su número en los ambientes cálidos y uno de los insectos que más abunda en las calles y puede llegar hasta tu hogar durante esta temporada son las cucarachas.

Por desgracia, una vez que se anidan en determinados sitios, es muy difícil deshacerse de la plaga, existen a la venta varios productos que prometen exterminar las cucarachas, sin embargo hay maneras caseras con la misma eficacia para eliminar definitivamente esta molesta plaga.

La eficacia de esta fórmula casera es tanta que suele ser utilizada en hoteles y restaurantes, lugares en los que es necesario estar libre de plagas para su operación, ya que deben mantener un estricto código de higiene.

Cómo eliminar las cucarachas del horno de microondas

¿Cuál es la fórmula casera para eliminar las cucarachas?

La estrella de dicha fórmula es el ácido bórico, un mineral que en la naturaleza se puede encontrar en plantas o en el mar y contiene propiedades antibacterianas, este componente es muy utilizado para erradicar plagas debido a que bloquea las vías respiratorias de los insectos y afecta todo su sistema.

Existen muchas maneras de mezclar el ácido bórico, pero hasta ahora la más eficaz por ser utilizada en hoteles y restaurantes, de acuerdo con el porta Jardinedia, sólo contiene tres elementos:

Una cucharada de azúcar

Una cucharada de ácido bórico

Un chorrito de leche condensada

polvo para matar cucarachas. Foto: Captura de pantalla

Mezcla estos tres elementos en un recipiente desechable que ya no vayas a utilizar y una vez que quede una consistencia pastosa con ayuda de unos guantes para proteger tus manos vas a elaborar bolitas pequeñas con la pasta.

Esas bolitas se deben colocar en sitios estratégicos de tu hogar como el baño, abajo del refrigerador, la puerta exterior de la casa y detrás de los muebles.

De acuerdo con el sitio Medline Plus al manejar ácido bórico se debe tener extrema precaución al almacenarlo en casa en un sitio que no esté al alcance de los niños, procura que la cantidad que manejes en tu hogar sea poca para que no sea tóxica para quienes viven ahí. Ante cualquier síntoma de intoxicación acude al médico.





