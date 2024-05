La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificar la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del 23 de abril, donde se refirió al Fondo de Pensiones para el Bienestar, por tratarse de propaganda gubernamental en periodo electoral.

En esta conferencia de prensa, el mandatario se manifestó sobre las pensiones de adultos mayores y fondo de pensiones del bienestar, por lo que la comisión aprobó medidas cautelares para que se elimine o modifique en las partes denunciadas.

"Fue muy bueno, es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal”, dijo el presidente en su conferencia.

La consejera Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, subrayó que se tiene que tomar en cuenta el contexto de las declaraciones para determinar, como en este caso, si se están vulnerando reglas en materia electoral.

"En la medida que avanza más la campaña electoral, me parece que la exigencia debe de ser mayor. La información de las fuerzas políticas debe de recaer en las fuerzas políticas, la presentación de propuestas, incluso la información sobre por qué sí o no votar por alguien, pero no de los gobiernos", subrayó.

"Ningún gobierno ni estatal ni municipal ni federal, debería de tratar estos temas porque sí tiene su voz una influencia frente a la sociedad", añadió.

La consejera Rita Bell López pidió que la argumentación del proyecto se centre en la propaganda gubernamental, ya que considero que no hay elementos en la conferencia para determinar la imparcialidad y equidad en la contienda, al no realizar pronunciamientos a favor o en contra de las candidaturas ni partidos políticos.

Sin embargo, sí estuvo de acuerdo en declarar procedente la medida cautelar sobre algunas expresiones del presidente, como en las que habla acerca de los beneficios por la aprobación de la reforma del Fondo de Pensiones para el Bienestar, así como la pensión para adultos mayores.

