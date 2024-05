El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que en las conferencias “mañaneras” haya manipulación y destacó que en su gobierno se ejercer la libertad sin límite porque sus adversarios pueden hasta insultarlo.

“Cuesta trabajo que se entienda que somos distintos, cuántos años de sometimiento a los medios, décadas, esto viene de lejos. Cuando se decide, a ver, a ejercer la libertad, sin límites porque hasta pueden insultar como lo hacen.

“Pero dicen: ´no, no, no puede ser todos son iguales´. No, no somos iguales. Aquí ustedes se dan cuenta que no hay manipulación y que nosotros no hablamos, nos vemos con Jesús (Rámírez) de 6 a 7, pero estamos en el Gabinete de Seguridad, no es a haber que se está diciendo y que predomina en los medios, no”.

Sin mencionar que hoy se conmemora, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Jefe del Ejecutivo señaló que sus adversarios en los medios son muy predecibles pues los conoce desde hace más de 30 años.

“He convivido con algunos, hay otros que desde el inicio hemos pintado nuestra raya, por ejemplo los periodistas de Carlos Salinas, que no puedo mencionar (Raymundo Riva Palacio), otro lo conocí desde hace 40 años porque trabajamos juntos en el INI, ojala y este bien, José Carreño Carlón, él trabajó en el INI, luego fue de Comunicación de Salinas”.

Antes el Mandatario criticó la cobertura de los medios de información sobre lo que consideró un “montaje” del hallazgo de una supuesta fosa clandestina, crematorio con presuntos restos humanos y que la autoridad determinó que era restos óseos caninos, hecho por la madre buscadora Ceci Flores en un terreno en los límites de Iztapalapa y Tláhuac.

