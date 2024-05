El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que para 2030, se espera que el gobierno federal reúna cerca de 160 mil millones de pesos para el nuevo Fondo de Pensiones del Bienestar.

"Tenemos pensando que vamos a reunir por esa reforma hasta 160 mil millones en el 2030”, declaró en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal desestimó el amago de la oposición de echar atrás el Fondo, pues afirmó que “eso va hacia adelante, ya no lo detienen”.

Lee también Infonavit formará parte del comité técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar

“¿Cómo van a seleccionar a los primeros trabajadores?”, se le preguntó.

“Será de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley.

“Hay lo suficiente (de recursos) para este año y para yo creo dos o tres años más, Cuando se va a complicar más es en la medida que se vayan jubilando más trabajadores, para entonces ya el fondo tendrá más recursos, ya está el mecanismo establecido. Es el `remedio y el trapito´”, contestó.

Lee también AMLO firma decreto para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

El titular del Ejecutivo Federal explicó que se cuenta con diversas fuentes de financiamiento para el fondo, “no es nada más ese recurso, se cuenta con todo lo que ingresa al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), todo lo que se ahorró por la transferencia de la Financiera Rural a la Financiera del Bienestar”.

Señaló que se toma en cuenta las deudas que tienen los gobiernos de los estados con el Issste y el SAT “se les haciendo un descuento de 75%, y el 25% que entregan a la Federación, a Hacienda es para el fondo de pensiones de los trabajadores”.

López Obrador dijo que de acuerdo a previsiones “se calcula que las Afores tienen que entregar alrededor de 40 mil millones, pero van a recibirse más fondos y no tienen que ser todos de un mismo golpe, con lo que se va a tener desde el inicio, va a alcanzar para compensar a los trabajadores”.

Lee también Fondo de Pensiones: AMLO busca entregar primer pago el 1 de julio, para que coincida con triunfo de 2018

“Imagínense la alegría de un trabajador que se iba a jubilar ya no con el 25, 30%, como originalmente lo tramó, no lo pensó, lo tramo, Zedillo y Calderón, no lo pensaron, sino que lo tramaron, 25%, 30% que nosotros hemos ido aumentando y llegará hasta el 60% con el apoyo también de empresarios que voluntariamente decidieron aumentar sus cuotas para las pensiones, voluntariamente”, afirmó.

El Mandatario federal agregó que se tiene un ahorro de 40 mil millones desde 2022 luego de que se aprobó una reforma para reducir el cobro de comisiones por administrar las pensiones de los trabajadores.





































maot