Al manifestar que “no le están informando bien”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la próxima semana enviará una carta a su "amigo" Donald Trump, aspirante presidencial de Estados Unidos, en la que le informará sobre el tema migratoria y la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de julio en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que Donald Trump es un “hombre inteligente”, por lo que confió que cambiará su forma de pensar tras esta carta.

“Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump que pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá. Son los dos temas.

"Como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar, además lo considero mi amigo”, dijo.

“Le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente, y que esa nación se constituyó y se convirtió en una potencia gracias a los migrantes de todo el mundo que llegan y hicieron un país muy prospero. Eso se debe de aclarar”, mencionó el Presidente.

Frontera no aguantaría estar cerrada

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador indicó que le informará al aspirante presidencial la ayuda que tiene de mantener la integración económica de los tres países de América del Norte y que no se resuelve nada cerrando la frontera, lo cual, indicó, “no aguantaría cerrada un mes”

“También informarles que nos ayuda la integración economía y que no se resuelve nada con cerrar la frontera, que es más, no se puede, ni se debe, ni se puede. Lo que le están diciendo de que se pueden construir los automóviles en Estados Unidos, significaría que en promedio cada automóvil que se venda en Estados Unidos le costaría al ciudadano estadounidense entre 15 y 20 mil dólares más.

“No se aguantaría la frontera cerrada un mes, no lo aguantaría ni los productores ni los fabricantes ni los inversionistas de Estados Unidos, ni los trabajadores. También nos afectaría a notorios, pero les afectaría más a ellos. Pero como es un hombre inteligente, con visión, sé que va a cambiar su manera de pensar, además lo considero mi amigo”, declaró.

El presidente López Obrador lamentó el atentado que sufrió Donald Trump el fin de semana pasado en un acto proselitista.

“Y lamentamos mucho lo que le pasó y a lo mejor no le han informado, pero fuimos los primeros en el mundo como autoridad en ningún casó un jefe de Estado, un presidente, un primer ministro desaprobó la acción casi de inmediato, cuando todavía no había certidumbre de lo que había sucedido, nosotros ya estábamos condenando el hecho. A lo mejor me equivoco y si hubo algún presidente, un primer ministro, algún jefe de Estado, pero no, fuimos los primeros, por amistad y porque estamos en contra de la violencia”, expresó.

