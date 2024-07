Milwaukee.— Donald Trump se presentó anoche como el sobreviviente de un atentado que unirá a Estados Unidos y “salvará la democracia”, en su discurso de aceptación de la nominación como candidato presidencial republicano.

“Me presento para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos. Así que esta noche, con fe y devoción, acepto con orgullo su nominación para presidente de Estados Unidos”, indicó.

Trump aseguró que lo que lo salvó de morir en el atentado del sábado durante un mitin en Butler, Pennsylvania, fue “la gracia de Dios”, y que, habiendo sobrevivido, se dedicará a “mejorar las vidas de los estadounidenses”. La elección de noviembre, señaló, “debería ser sobre cómo hacer a Estados Unidos exitosa, segura, y grande otra vez”. Sin embargo, abogó por no “criminalizar el disenso”. Frente a las acusaciones de los demócratas de que es una “amenaza a la democracia”, Trump se presentó como “quien va a salvar la democracia para el pueblo estadounidense” y reclama a los demócratas poner fin a la “cacería de brujas” en su conta y en contra de su familia.

Lee también: Trump tiene ventaja sobre Biden a escala nacional y en 7 estados bisagra, según encuesta

El expresidente extendió una “mano de amistad” a demócratas, republicanos, blancos, asiáticos, hispanos. Prometió bajar impuestos e impulsar las energías.

Fin a la crisis migratoria

Trump, quien ha hecho de la migración indocumentada el centro de su campaña, se comprometió a poner “fin a la crisis migratoria cerrando las fronteras y terminando el muro. Tenemos que detener la invasión que está matando a decenas de miles cada año. No dejaré que eso siga pasando”. Prometió “prosperidad a la clase media”. Sin embargo, advirtió que “ ningún sueño puede ocurrir si seguimos con la invasión de migrantes. Detendremos la invasión en nuestra frontera sur”. Señaló que Estados Unidos quiere “que la gente venga a nuestro país, pero legalmente”. Recuerda que fue justo el haberse inclinado para mostrar una tabla sobre los números de la inmigración ilegal lo que salvó su vida. “Sin esa tabla, no estaría aquí hoy”.

Trump prometió cerrar la frontera en el día uno de su presidencia. “Queremos que los migrantes vengan, pero que lo hagan legalmente”. Insistió en sus señalamientos de que los migrantes que llegan a Estados Unidos son criminales, enfermos mentales que comparó con Hannibal Lecter. Y dijo que mientras presidentes como el salvadoreño Nayib Bukele o el venezolano Nicolás Maduro se jactan de ser grandes líderes y de pacificar sus países, lo que han hecho es enviar a sus peores criminales a EU.

Afirmó que “esta elección debería ser sobre cómo hacer a Estados Unidos exitosa, segura, y grande otra vez”. Dijo que “bajo nuestro liderazgo, Estados Unidos volverá a ser respetado. Ninguna nación cuestionará nuestro poder. Ningún enemigo dudará de nuestro poder. Nuestras fronteras serán totalmente seguras. Nuestra economía se disparará”. Aseguró que con los demócratas, EU es una “nación en declive, con una crisis migratoria, con una invasión de migrantes”. Culpó a la administración de Joe Biden de la guerra en Medio Oriente, en Europa, y repitió su mantra de que el mundo se acerca a “la Tercera Guerra Mundial”.

Añadió que actualmente no hay un liderazgo valiente en Estados Unidos, excepto para “hacer trampa en las elecciones”.

Lee también: Hunter Biden pide desestimar sus casos judiciales citando argumento que favoreció a Trump

“A pulgadas de no estar aquí”

Trump agradeció el apoyo de los estadounidenses tras el intento de asesinato del sábado, en Butler, Pennsylvania. “La bala estuvo a pulgadas de quitarme la vida”. Narró detalladamente lo que vivió ese día, diciendo que “quizá sea la última vez que hable de ello”.

Recordó que “oí un sonido y algo me pegó muy duro en mi oído derecho. Moví mi mano a la oreja y cuando la vi estaba cubierta de sangre. Supe que estábamos bajo ataque y procedí a agacharme mientras las balas volaban. Valientes agentes del Servicio Secreto se apresuraron a subir al escenario. Se pusieron sobre mí para protegerme. Me sentía a salvo porque tenía a Dios de mi lado”.

“No se suponía que debía estar aquí”, dijo Trump, a lo que la multitud respondió: “Sí, sí debes”.

El candidato republicano a la presidencia declaró que “la gracia de Dios” lo salvó. Trump recordó que levantó el puño para hacer saber a la gente que estaba bien y que empezó a gritar: “¡Luchar, luchar!”.

En su mensaje, exhibió un casco y una chaqueta de bombero que pertenecieron a Corey Comperatore, quien falleció en el atentado del sábado, a quien honró con un momento de silencio. Afirmó que habló con las dos personas que resultaron heridas, y con sus familias.

Su esposa Melania, su hija Ivanka, y su esposo Jared Kushner lo acompañaron en este cierre de campaña, donde presentó a su compañero de fórmula, J.D. Vance, como su “nuevo amigo” y como un futuro “gran vicepresidente”. “Estarás en esto mucho tiempo. Disfruta el viaje”, le dijo el candidato republicano a la presidencia.

Lee también: Campaña de Trump "no cambiará" si Biden se retira, dice consejero republicano

Biden, cada vez más aislado y presionado por su partido

Los demócratas más influyentes hacen un esfuerzo crucial para que Joe Biden reevalúe su candidatura electoral, mientras el presidente se va quedando cada vez más aislado.

Barack Obama cree que las posibilidades de victoria de Biden, de 81 años, han disminuido y debería “considerar seriamente la viabilidad de su candidatura”, afirmó The Washington Post, que citó a allegados al expresidente.

También la expresidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos e influyente dirigente demócrata, Nancy Pelosi, dijo a congresistas de su partido que el presidente podría ser convencido pronto de abandonar la candidatura para las elecciones de noviembre, según el Post.

El diario, que cita a tres funcionarios demócratas informados sobre las conversaciones privadas entre Pelosi y Biden, indicó que la legisladora ha adoptado un papel discreto y fuerte como intermediaria entre los dirigentes del Partido Demócrata y el presidente, que afronta cada vez mayores presiones para hacerse a un lado.

Pelosi también le ha mostrado a Biden encuestas según las cuales probablemente no puede ganarle a Donald Trump, de acuerdo con las fuentes, que pidieron permanecer anónimas al no estar autorizadas para hablar del tema en público. Obama no ha hablado directamente con Biden, dijeron otras dos fuentes.

Le ha dicho a aliados que Biden debe considerar la viabilidad de su campaña, pero ha enfatizado que la decisión tendrá que ser de él.

Los demócratas, preocupados por la capacidad de Biden de ganar en noviembre, hacen un nuevo esfuerzo para que reconsidere su candidatura a la reelección, utilizando montañas de datos, conversaciones francas y ahora, su propio tiempo fuera de la ruta de campaña tras dar positivo a Covid-19, para alentarlo a una reevaluación.

Biden padece “síntomas leves” y continúa sin tener fiebre tras haber dado positivo en Covid-19, según explicó en una carta distribuida por la Casa Blanca el médico del mandatario, Kevin O’Connor.

El portal Axios señaló que, de acuerdo con altos cargos demócratas, la creciente presión podría convencer a Biden de abandonar la carrera presidencial, posiblemente este fin de semana. La cadena CNN reportó que se encuentra en “estado contemplativo” mientras se aísla por el Covid-19 en Rehoboth Beach, y evalúa sus posibilidades de ganar a Trump.

Sin embargo, fuentes de la campaña dijeron que Biden no planea anunciar su retirada y que está comprometido a honrar a los votantes que lo eligieron durante las primarias del Partido Demócrata, celebradas de enero a junio y en las que recibió más de 87% de los votos.

En los últimos días el presidente se ha mostrado más comprometido a permanecer en la carrera, según una persona familiarizada con las discusiones internas. Los demócratas influyentes en la cúpula del partido, incluidos los líderes del Congreso encabezados por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, están enviando señales de preocupación.

Algunos esperan que Biden eche una nueva mirada a la trayectoria de la campaña y su legado en los próximos días.

Jamie Raskin, congresista demócrata, pidió al presidente estadounidense que reconsidere su candidatura a la Casa Blanca, según informó The New York Times. Raskin escribió una carta a Biden el pasado 6 de julio, pero se filtró ayer.