Acuerdan unificar el combate a la extorsión en todo el país

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión busca el reforzamiento del combate a este delito, armonizar en todos los estados la legislación para perseguirlo de oficio, así como la creación de áreas especializadas en las fiscalías, y en donde existan, lograr su fortalecimiento.

En Palacio Nacional, en la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y a la cual acudieron todas y todos los gobernadores, García Harfuch indicó que también se buscará el fortalecimiento de la operación del número 089, así como un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito.

Destacó que desde el lanzamiento de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión se han recibido más de 102 mil 800 llamadas de denuncias y se ha detenido a más de 600 personas vinculadas con este delito en 22 estados de la República.

“Somos conscientes de que uno de los delitos que más preocupa a la población y a los sectores productivos es la extorsión.

“Es por ello que hoy presentamos ante este consejo el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales.

“Este acuerdo establece la armonización legislativa en los estados, la creación de áreas especializadas en las fiscalías y, en el caso donde ya existan, su fortalecimiento; el fortalecimiento de la operación del 089 y la elaboración de un manual nacional que unifique los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución de este delito”.

García Harfuch señaló que con el acuerdo se dará una mayor certidumbre a las víctimas y se consolidará un enfoque nacional que permita a todas las entidades federativas actuar con criterios uniformes y herramientas equivalentes.

Aseguró que la estrategia de seguridad del gobierno federal ya ha dado resultados gracias a la coordinación estrecha entre las Fuerzas Armadas, la SSPC, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como los gobiernos estatales.

Destacó que en lo que va el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suman más de 38 mil 700 personas detenidas por delitos de alto impacto, más de 20 mil armas de fuego aseguradas y más de 311 toneladas de droga incautadas, además de mil 700 laboratorios clandestinos de metanfetamina desmantelados por el Ejército y la Secretaría de Marina.

Aprueban 11 acuerdos

En el Salón Tesorería, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que se aprobaron —con 39 votos a favor en unanimidad— los 11 acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad: entre ellos, el 01/LII/25, en que el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a las y los gobernadores a presentar ante sus congresos locales las iniciativas de reforma legislativa para armonizar sus marcos jurídicos con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión e informar al Secretariado a más tardar el último día hábil de enero de 2026.

En cuanto a la FGR, indicó, se le instruye emitir un manual de operación de las fiscalías o unidades especializadas para la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión a más tardar el último día hábil de febrero de 2026.

Llaman a fortalecer coordinación

Al tomar la palabra, los gobernadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación con la Federación y avanzar en la homologación de leyes clave para combatir delitos como la extorsión.

A nombre de las y los mandatarios del PAN, la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, afirmó que los estados requieren más capacidades legales y operativas para enfrentar el crimen organizado. Sostuvo que Querétaro, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes han mostrado avances, pero advirtió que aún enfrentan problemáticas regionales como la extorsión y la operación de grupos criminales en zonas limítrofes.

“La violencia y la delincuencia no distinguen colores ni partidos… no vamos a bajar la guardia”, dijo.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, habló también en representación del mandatario de Durango y agradeció a la Presidenta por el operativo que permitió la detención de un presunto extorsionador en La Laguna. “Se dio un golpe importante gracias a la coordinación total”, afirmó.

Presidenta: eliminar este ilícito es el reto más grande de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Acuerdo Nacional Contra la Extorsión —el cual fue aprobado por unanimidad ayer en Palacio Nacional por todas y todos los gobernadores— busca que sea un delito que se persiga de oficio y que tenga una sanción mayor para su erradicación en todo el país.

Al encabezar la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, señaló que avanzar en la erradicación de este delito será el reto más importante que tendrán todos los gobernantes para el próximo año.

“¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país. Y por eso [se da] esta modificación que hubo en la Constitución, en las leyes o la ley que planteamos, y las leyes que ya están aprobando en sus estados”.

“¿Cuál es la idea? La extorsión estaba asociada a un delito estatal principalmente y dependía de la denuncia de un ciudadano, la modificación lo que hace es, primero, involucrarlo también como un delito federal, que pueda ser investigado desde la Fiscalía General de la República con sus características y hacerlo un delito que se persigue de oficio, y que tenga una sanción mayor. ¿Qué virtud tiene esto?, pues que no recae en la víctima la denuncia, sino que se convierte en un delito que debemos perseguir todos”, mencionó la Presidenta.

Destacó la necesidad de la intervención de todos los gobernadores para trabajar y atender de manera coordinada este delito.

“Yo creo que si esto lo tomamos entre todos como algo fundamental, pues vamos a avanzar mucho más. Si juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo a casa-habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de extorsión”.

La Jefa del Ejecutivo indicó que un elemento que ayudará al Acuerdo Nacional Contra la Extorsión será el nuevo registro telefónico:

“Va ayudar también a que no sea utilizado el teléfono celular como una vía de extorsión telefónica. Yo creo que es quizá el reto más importante que tenemos para el próximo año, y estoy segura de que, como hemos bajado los homicidios, pues también vamos a avanzar juntas y juntos en la atención a la ciudadanía en esto que es una preocupación general”.