Naucalpan, Mex.- El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezó a alrededor de 10 mil ciudadanos de Naucalpan para asistir al Zócalo de la Ciudad de México y con ello dar respuesta a la convocatoria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y celebrar 7 años del inicio del proyecto de la Cuarta Transformación.

Los vecinos naucalpenses salieron desde muy temprano de diversas colonias, acompañados de batucada para marchar al Zócalo capitalino, en donde se congregaron junto a los demás contingentes de participantes.

La marcha fue calificada como histórica e incluso comparada con la despedida del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a través de los diversos accesos en la plancha del Zócalo llegaron miles de personas para emitir un mensaje de respaldo al actual gobierno federal.

A la llegada al Zócalo capitalino, Isaac Montoya Márquez emitió consignas a favor del gobierno de la 4T, así como en apoyo de la primera mujer presidenta de México, además de marchar junto con las personas naucalpenses de diversas comunidades.

Alrededor de 10 mil vecinos de Naucalpan acuden al Zócalo de CDMX para apoyar a Claudia Sheinbaum. (Foto: especial)

“Es un honor estar con la mejor, una mujer que encarna la transformación que vive nuestro país. Somos parte de 7 Años de la Transformación en México, venimos de manera libre y voluntaria, nos sumamos a la defensa de la democracia y las libertades, porque somos gobiernos que gobernamos con el pueblo y para el pueblo”, dijo el alcalde de Naucalpan.

En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un recuento de lo que ha cambiado el país desde hace siete años, destacando los logros alcanzados a partir de diciembre de 2018, lo cual fue escuchado por Isaac Montoya y los asistentes del contingente proveniente de Naucalpan.

“¡Claudia escucha, Naucalpan está en tu lucha!”, señalaron los ciudadanos de Naucalpan que acudieron, al tiempo de escuchar el relato sobre los diversos momentos que ha enfrentado el movimiento de la Cuarta Transformación, así como los 100 compromisos que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum cuando tomó posesión.

