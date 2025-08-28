Más Información

Ante la polémica entre el líder del PRI y el presidente del Senado , la activista Paola Zavala Saeb reclamó y pidió no olvidar cuando el morenista no quiso aceptarles la petición ciudadana de desaforar a , acusado de tentativa de violación contra su media hermana Nidia Fabiola.

Por medio de un video posteado en redes sociales, la abogada expresó: "Que no se nos olvide que están haciendo una justicia muy muy selectiva desde " y recordó que hace casi dos meses se juntaron más de 25 mil firmas para pedir el desafuero de Cuauhtémoc, sin embargo, "Morena lo protegió".

Luego desechó la solicitud en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

Zavala Saeb contó que, por su parte, se realizó la petición en el sitio , bajo el lema de "¡BASTA! ¡Queremos que le quiten el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que sea juzgado!". Allí las personas exigieron se le quitara el fuero al diputado morenista para que fuera juzgado como cualquier persona.

Cuauhtémoc Blanco Bravo, exfutbolista y diputado federal de Morena. Foto: Especial
Paola Zavala reclama que Noroña desechó su solicitud

En el video, la activista cuenta que la demanda iba a ser entregada en el Senado debido a que había un receso en la Cámara de Diputados, sin embargo, fue desechada por Noroña.

"Juntamos 25 mil firmas y las queríamos entregar al Senado porque estaba la Cámara de Diputados en receso y la Comisión permanente, que el señor Noroña presidía, le correspondía recibir esta denuncia ciudadana", dijo.

Continuó explicando que "el señor (Noroña) nos contestó que no, que esa era la ventanilla equivocada, que le correspondía a Cámara de Diputados, que esperáramos hasta que los diputados regresaran de vacaciones para hacer nuestra denuncia ciudadana".

Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña (28/08/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Expresó que le "da rabia" que ante el conflicto con el líder priista, en unas cuantas horas llegó la Fiscalía a tomarle la declaración y "ahí si no era ventanilla equivoca, ahí con él la ventanilla va, lo cual no pasa con ningún ciudadano para tomar esta declaración y poder desaforar a Alito".

También, cuestionó el desafuero del líder tricolor ya que, en contraparte, a Cuauhtémoc Blanco por esta acusación de intento de violación hacia su propia hermana "lo protejan".

"Lo van a acabar desaforando por que le pegó a Noroña (...) y Cuauhtémoc Blanco, por esta acusación que tiene de su propia hermana lo protejan".

Finalmente, arremetió diciendo que le causa más enojo que Noroña diga que está siendo "revictimizado", ya que esta comparación no es nada contra la violencia que se ejerce en México hacia las mujeres.

