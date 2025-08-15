Más Información
Putin califica de "constructivas" y "útiles" las negociaciones con Trump; llegaremos a una solución en el conflicto con Ucrania, afirman
Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá
Detienen a Isadora Lagos, Miss Guerrero 2024, por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; viajaba en la autopista del Sol
Quince legisladores y legisladoras de México, de distintos partidos, viajaron a Washington, donde se reunieron con el embajador Esteban Moctezuma, en el marco del diálogo “Convocation Congress” de la US-Mexico Foundation.
Moctezuma detalló que revisaron "aspectos clave" de la relación entre México y Estados Unidos, además que intercambiaron diferentes perspectivas sobre distintos temas.
Agregó el diplomático mexicano que revisaron comercio, migración, turismo y esfuerzos en seguridad "ya reconocidos por autoridades estadounidenses".
"La Residencia de México en Washington es sede de acuerdos que han impulsado y protegido los intereses de nuestro país", destacó Moctezuma sobre el recibimiento que hizo a las legisladoras y los legisladores de México.
"Las voces diversas de nuestros legisladores fortalecen los argumentos con los que representamos a México", añadió.
