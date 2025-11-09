Más Información

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

A un mes de la inundación, avanza lento la reconstrucción de Poza Rica

A un mes de la inundación, avanza lento la reconstrucción de Poza Rica

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Detienen por segunda ocasión en Tijuana a exagente del Cisen; está relacionado con el caso Colosio

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes hablan con EL UNIVERSAL y exigen seguridad para Grecia Quiroz

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes hablan con EL UNIVERSAL y exigen seguridad para Grecia Quiroz

Bangkok. El tocó tierra en la localidad de Dinalungan, en la provincia de Aurora, en la isla de Luzón, norte de Filipinas, informó la del país.

Fung-wong (llamado localmente UWAN), con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, tocó tierra sobre las 21:10 en esta localidad y se espera que atraviese el terreno montañoso del norte de Luzón para salir por el golfo de Lingayén, en el oeste de la isla por la mañana.

"La interacción con el terreno provocará un debilitamiento significativo de UWAN, pero se espera que mantenga su categoría de durante su paso por el norte de Luzón", dijo el Centro Regional Meteorológico (Pagasa) en su último boletín.

Lee también

Casi un millón de personas han sido evacuadas ante la llegada de este supertifón, que se espera que cause inundaciones y que va a llegar a abarcar toda la isla de Lizón, apenas días después de que el tifón Kalmaegi causara más de 220 muertos, informó la Defensa Civil filipina.

Fung-wong, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y de hasta 230 km/h, se espera que toque tierra a última hora del domingo, afectando prácticamente a todo el archipiélago, con lluvias intensas y marejadas ciclónicas.

Las autoridades ordenaron ely oficinas gubernamentales en la isla principal de Luzón, incluida Manila, donde cerca de 300 vuelos han sido cancelados.

Lee también

Residentes de la isla de Cantanduanes, donde este domingo ya se sentían las fuertes lluvias y el viento, relataron que las olas golpeaban con fuerza desde la mañana y que las y los fuertes vientos ya azotaban sus hogares. En varias localidades, los habitantes aseguraron techos con cuerdas y anclajes para evitar que fueran arrancados por el viento.

Filipinas, ubicada en el cinturón de tifones del Pacífico, enfrenta alrededor de 20 al año y sufre con frecuencia inundaciones, deslizamientos y actividad volcánica.

Pegasa pronostica que Fung-wong comience a desplazarse hacia el norte hasta el martes, manteniendo la categoría de tifón, y el martes gire al noreste en dirección al estrecho de Taiwán, mientras va perdiendo fuerza. Se prevé que toque tierra en el oeste de el jueves y se debilite rápidamente.

Lee también

La llegada de Fung-wong se produce cuando el país aún no se recupera del devastador paso del tifón Kalmaegi, que esta semana causó más de 220 muertos y más de un centenar de personas desaparecidas, según la Oficina Nacional de Defensa Civil.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., mantiene vigente el estado de y pidió a la población extremar las precauciones.

El sudeste asiático afronta una temporada de tormentas excepcionalmente activa: con Kalmaegi y Fung-wong, ya son 27 tifones los registrados este año. Expertos atribuyen esta intensidad al calentamiento del océano, que alimenta sistemas más extensos y destructivos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile