Más Información
Vuelca y se incendia pipa de diésel en la autopista México-Puebla en Ixtapaluca; no se reportan heridos
Tras acoso, Sheinbaum destaca extinción del Estado Mayor Presidencial; antes los cuidaban 8 mil soldados, ahora, 10 de ayudantía, dice
México y Francia firman tratado para combatir crimen organizado transnacional; refuerzan seguridad marítima
Generación Z marcha en la CDMX; exigen frenar la violencia en México, pero policías les impiden el paso al Zócalo
“Los funcionarios de hoy tienen la piel demasiado sensible, no quieren que se les diga nada”: cartonistas en EL UNIVERSAL
Elías Lixa, coordinador de diputados federales del PAN, choca en calles de Mérida y provoca volcadura
Filipinas evacuó a más de 100 mil residentes en sus regiones oriental y septentrional este domingo ante la llegada del supertifón Fung-wong, que se intensificó en la víspera con vientos sostenidos de hasta 185 kilómetros por hora y ráfagas de 230, lo que amenaza con provocar lluvias torrenciales, fuertes marejadas y vientos destructivos.
La agencia meteorológica nacional (PAGASA) activó la señal de alerta número 5, la máxima, en el sureste de Luzón y (norte de Filipinas), incluidas las provincias de Catanduanes y las zonas costeras de Camarines Norte y Camarines Sur. En tanto, la región metropolitana de Manila y áreas aledañas se encuentran bajo alerta número 3.
Fung-wong, conocido localmente como Uwan, se desplaza hacia el noroeste y podría tocar tierra la noche del domingo en la provincia de Aurora, en el centro de Luzón, según las previsiones meteorológicas.
Lee también Sube a 140 muertos tras paso de tifón Kalmaegi en Filipinas; hay más de 127 desaparecidos
Partes de las islas orientales de Visayas ya registraban cortes de electricidad durante la mañana, mientras las autoridades locales continuaban las operaciones de evacuación preventiva.
Imágenes difundidas por la Guardia Costera de Filipinas en Camarines Sur mostraban a familias cargando bolsas y pertenencias personales mientras eran trasladadas desde botes de pasajeros a camiones dispuestos para su transporte a refugios temporales.
Más de 300 vuelos nacionales e internacionales fueron cancelados debido al avance del ciclón, informó la Autoridad de Aviación Civil del país.
Fung-wong es el segundo tifón de gran intensidad que afecta Filipinas en lo que va del mes, tras el paso del tifón Kalmaegi, que dejó casi 200 muertos a su paso por el archipiélago.
Tifón "Kalmaegi" azota Vietnam tras dejar 204 muertos en Filipinas, que ya se prepara para supertifón "Fung-wong"
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
as/bmc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]