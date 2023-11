Decenas de miles de manifestantes pro palestinos se concentraron en Washington, este sábado por la tarde, luego fueron rumbo a la Casa Blanca para cantar “Allahu akbar (Dios es grande)” y “F–k Joe Biden”, mientras acusaban al presidente de genocidio y exigían un alto el fuego en la Franja de Gaza.

La protesta comenzó sobre las 14:00 hora local (18:00 GMT) en la Plaza de la Libertad en el centro de Washington y, después de aproximadamente tres horas de cánticos en esa ubicación, los manifestantes se dirigieron hacia la Casa Blanca, llenando las calles de banderas palestinas.

Informes no oficiales estiman que más de 100 mil personas asistieron a la protesta, pero la policía no pudo confirmarlo y le dijo al The New York Post que no estima el tamaño de la multitud.

Lee también: Miles de manifestantes acentúan la presión sobre Netanyahu en Israel

Un hombre fue arrestado por destrucción de propiedad alrededor de las 5:30 pm, según la policía de DC.

🇺🇲🇵🇸 | ÚLTIMA HORA: La entrada de la Casa Blanca ha sido manchada con pintura roja y los manifestantes están empujando la puerta en medio de la marcha por "Palestina Libre". pic.twitter.com/ejI5v97fJR — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 5, 2023

Cuando los manifestantes comenzaron a marchar por las calles de DC, muchos se detuvieron frente a la Casa Blanca para gritarle a Biden que pidiera un alto el fuego. No está claro si el mandatario estaba ahí.

Alrededor de las 6:30 pm, los manifestantes untaban pintura roja en las puertas de la Casa Blanca y cantaban: “Allahu akbar”.

Lee también: Manifestaciones en varios continentes reclaman el fin de bombardeos israelíes en Gaza

🇺🇲🇵🇸 | ÚLTIMA HORA: Manifestantes pro-palestinos están trepando la cerca de la Casa Blanca. pic.twitter.com/5LVA9F8OtA — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 5, 2023

Un manifestante incluso escaló la valla de seguridad alrededor de la Mansión Ejecutiva para ondear una bandera palestina, según mostró un video en X, antes Twitter.

Entre los manifestantes había una presencia destacada de miembros de minorías raciales, como afroamericanos, hispanos e indígenas, además de cientos de árabe estadounidenses.

También han estallado otras protestas en todo el mundo, incluso en Londres, donde al menos 11 personas fueron arrestadas por la Policía Metropolitana por diversos motivos, entre ellos portar mensajes que amenazaban con incendiar la Casa del Parlamento.

** Con información de agencias