En el debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, el candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, acorraló al ultraderechista Javier Milei, de La Libertad Avanza, y quien denunció que "todos tosían para perturbarme".

Massa expuso las contradicciones de Milei, entre lo que ha dicho en su campaña y lo que ofreció en el debate, incluyendo el tema de la educación pública, y logró descolocarlo. "Búscalo en Google", le espetó en varias ocasiones.

En determinado momento, Milei pareció estar totalmente distraído y, cuando Massa le cedió la palabra, no supo qué decir y le devolvió la palabra al oficialista, quien no dudó en criticarlo por no haberse preparado para el debate.

Hace diez años cubro debates presidenciales en América Latina. Nunca ví algo como esto. pic.twitter.com/Df4vPcdjjy — Juan Manuel Karg (@jmkarg) November 13, 2023

Milei no tardó en reaccionar. Acusó al candidato de Unión por la Patria de contratar sicólogos brasileños que buscaron elementos para provocarlo y que sacarlo de sus casillas. “Tenía preparado para esta semana, y ahora lo va a tener que cambiar, toda un serie de trabajos para hacerme ver irascible, que no puedo mantener la estabilidad emocional”, dijo esta mañana en diálogo con radio Mitre.

Según Milei, Massa se mostró "agresivo", pero no logró descolocarlo. Incluso se quejó de cómo se distribuyó la gente en el debate. "Me pusieron de mi lado la gente de él entonces cuando yo hablaba todos tosían buscando perturbarme”.

No es la primera vez que Milei da argumentos extraños para explicar su actitud. Durante una entrevista con el canal A24, visiblemente molesto, preguntó: "¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”.

Las cámaras mostraron que en el lugar había muy poca gente. Pero Milei insistió: “Estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Si yo le erro, a mi me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”. La reacción se volvió viral.

Massa logró convertir el debate de anoche en una entrevista donde él pasó a ser el entrevistador que cuestionó a Mileli. "Javier, por sí o por no, te quiero preguntar: Dijiste en el programa de (el periodista Eduardo) Feinmann que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar (el yacimiento de) Vaca Muerta (...)? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral? ¿sí o no? Por sí o por no, ¿vas a privatizar ríos y mares (...)? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central?", espetó Massa.

Milei tachó a Massa de "mentiroso" y de ser parte de "la casta", pero no logró repuntar. Al final del debate, Massa no dudó en aludir a las dudas sobre la situación emocional de su rival de cara al balotaje. "Los argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para poder llevar adelante a Argentina", lanzó.

