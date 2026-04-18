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La astronauta mostró en un video publicado en redes sociales parte de su rehabilitación tras regresar del espacio exterior, donde se le ve caminando lentamente mientras se readapta a la gravedad.

En el clip se le observa intentando avanzar con dificultad, tambaleándose y apoyada por dos fisioterapeutas durante el proceso. En la descripción del mismo, explica que su travesía como parte de la tripulación de alteró la forma en que su cuerpo percibe el movimiento.

“Cuando las personas viven en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para indicarle a nuestro cerebro cómo nos estamos moviendo, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”, señaló.

A partir de ello, detalla que el cerebro aprende a ignorar esas señales, por lo que al volver a la Tierra la orientación depende principalmente de la vista. Esto provoca desorientación y dificultades para recuperar el equilibrio, incluso en acciones tan básicas como caminar.

La experiencia de Christina Koch

Tras volver de la Luna, Christina Koch despertó de sus primeras noches en la Tierra pensando que aún flotaba. Una semana después de volver, la tripulación de Artemis II aún lidia con la gravedad.

"Cada vez que me despertaba durante los primeros días [tras retornar], creía que estaba flotando. Realmente pensaba que estaba flotando y tenía que convencerme a mí misma de que no era así", dijo Koch, quien en 2019 ya había realizado una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI).

"Incluso después de pasar 328 días en el espacio durante mi misión anterior, nunca me ocurrió aquello de pensar que un objeto iba a flotar delante de mí. Sin embargo, por alguna razón, en este regreso sí me ha pasado. Por ejemplo, lanzaba una camiseta al aire... Y, de hecho, me sorprendía", agregó.

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La tripulación aún pasa exámenes médicos, aún sin tiempo para descomprimirse o reflexionar, dijo el comandante de la misión, Reid Wiseman.

La astronauta Christina Koch compartió su proceso para recuperar la movilidad. Foto: Redes Sociales
La astronauta Christina Koch compartió su proceso para recuperar la movilidad. Foto: Redes Sociales

"No fue aterrador, pero sí tenso durante unos minutos"

Wiseman contó que hubo una fuga en la presión de los sistemas de combustible de la nave, además de los contratiempos con el inodoro y, finalmente, un detector de humo que se encendía y apagaba en el penúltimo día de misión, que los preocupó.

"No fue aterrador, pero sí tenso durante unos minutos, hasta que logramos reconfigurar los sistemas. Sin embargo, lo que nos grabamos a fuego en la mente antes del lanzamiento fue: nada de movimientos apresurados. Detengámonos. Evaluemos esta máquina. Veamos qué nos está diciendo la máquina y qué nos está diciendo Houston [cuarto de control] y entonces, tomemos una decisión conjunta", explicó.

Pese a ello, elogió el diseño de la nave, que aunque "necesita mejoras", bien "podrían colocar la cápsula Orion de la misión Artemis II sobre la plataforma mañana mismo y lanzarla, y la tripulación estaría en excelentes condiciones".

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"Tenemos que estar dispuestos a asumir un poco más de riesgo del que estábamos dispuestos a asumir en el pasado, y simplemente confiar en que encontraremos la solución en tiempo real", agregó por su parte el canadiense Jeremy Hansen.

@christina_astro

Guess I’ll be waiting a minute to surf again. When people live in microgravity, the systems in our body that have evolved to tell our brains how we’re moving, the vestibular organs, don’t work correctly. Our brains learn to ignore those signals and so when we first get back to gravity, we are heavily reliant on our eyes to orient ourselves visually. A tandem walk with eyes closed can be quite the challenge! Learning about this can help inform how we treat vertigo, concussions and other neuro-vestibular conditions on Earth. Luckily we’re already adapting back to gravity at 7 days post-splashdown!

♬ Originalton - Christina Hammock Koch

De espaldas desde un rascacielos

El piloto Víctor Glover describió el reingreso a la atmósfera terrestre, donde el escudo térmico de la nave los protegió de temperaturas sobre los 2 mil 700ºC, mientras viajan a 40 mil km por hora, como "13 minutos y 36 segundos muy intensos"

Dijo recordar que sintió un "efecto yo-yo" mientras los paracaídas se desplegaban. "Nunca he hecho paracaidismo; pero si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos... así es exactamente como se sintió durante 5 segundos. Luego salieron los paracaídas principales y fue grandioso", aclaró.

Su misión, que duró casi 10 días, es la primera tripulada del programa Artemis de la , cuyo objetivo es llevar de nuevo a estadounidenses a la Luna, esta vez para establecer una base y prepararse para futuras misiones a Marte.

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Los tripulantes expresaron su confianza en la capacidad de la agencia espacial estadounidense para lograr este objetivo en los próximos años. Estados Unidos trabaja para lograr un alunizaje en 2028, antes de que finalice el mandato de y antes de la fecha límite fijada por su principal rival, China.

"Si nos hubieran dado las llaves del módulo de aterrizaje, lo habríamos descendido y habríamos aterrizado en la Luna", agregó Wiseman. "Es absolutamente factible".

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cc/gs/bmc

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