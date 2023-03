Trump no será esposado y no aceptará acuerdo de culpabilidad, informa abogado

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no será esposado, después de que un gran jurado de Nueva York votó el jueves para acusarlo por el caso que deriva de los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial con la actriz porno Stormy Daniels.

Joe Tacopina, abogado del exmandatario, dijo a ABC News que la acusación fue impactante para Trump y su equipo. "Siento que el Estado de derecho murió ayer en este país, y no es algo que me haga feliz”, dijo Tacopina. “Esto no tiene precedentes en la historia de este país. No sé qué esperar aparte de una lectura de cargos”.

Mencionó que "el (ex)presidente Trump no aceptará un acuerdo de culpabilidad en este caso. No va a suceder”.

El proceso

De acuerdo con el abogado, el juzgado se cerrará cuando llegue Trump, quien comparecerá ante un juez y se declarará inocente. Su equipo presentará mociones contra la acusación, argumentando en contra de “la responsabilidad legal de este caso”.

“Entiendo que van a estar cerrando cuadras alrededor del juzgado, cerrando el juzgado. Ya sabes, entraremos ahí y procederemos a ver a un juez en algún momento, declararnos no culpables, comenzar a hablar sobre presentar mociones, lo que haremos de inmediato y de manera muy agresiva con respecto a la viabilidad legal de este caso".

“Estoy seguro de que tratarán de obtener cada onza de publicidad de este asunto”, dijo Tacopina. Refiriéndose a Trump y los fiscales, agregó: “No será esposado. Estoy seguro de que tratarán de asegurarse de que obtengan algo de alegría al exhibirlo”.

Sobre otros casos potenciales, agregó: "Tenemos que lidiar con eso uno a la vez (...) En este momento, estoy lidiando con este caso exclusivamente y otro asunto civil para el presidente, pero no el caso del condado de Fulton ni el caso del fiscal especial en este momento (...) Y realmente, ni siquiera estoy pensando en esos casos en absoluto. Estoy enfocado, enfocado (...) en este caso y mantendré toda mi atención aquí hasta que se resuelva".

El Servicio Secreto y la policía estatal y municipal de Nueva York “no van a permitir que esto se convierta en un circo, al menos en la medida de lo humanamente posible”, pronosticó Tacopina.

Seguridad, lista para "desorden inusual"

Según un memorando visto por NBC, se le ha dicho a la policía de Nueva York que se presente a trabajar el viernes y esté preparada para un “desorden inusual”.

Los representantes de las agencias también realizarán un recorrido por el edificio de los tribunales penales. El piso 15, donde se encuentra la sala del juez presidente Juan Manuel Marchan, ya está bloqueado, agregó ABC News.

CNN mencionó que integrantes del Servicio Secreto se reunirán este viernes con funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), los investigadores del fiscal de distrito y los funcionarios judiciales para repasar la logística de la histórica lectura de cargos contra el expresidente.

Realizarán un recorrido por los movimientos de Trump, comenzando con su caravana, seguido por el proceso de arresto, que incluye cómo se le tomarán las huellas dactilares, su foto policial y luego cómo lo llevarán a la sala del tribunal para su lectura de cargos, según las mismas fuentes policiales.

Además, las autoridades están monitoreando las redes sociales y evaluando las amenazas que se publican contra las fuerzas del orden público, el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y su personal. También están monitoreando los planes de protestas y desórdenes.

Sobre los cargos

La acusación aún estaba sellada el viernes por la mañana y no estaba claro cuántos cargos enfrenta Trump por el pago realizado a Daniels, por el cual reembolsó a su entonces abogado Michael Cohen, quien terminó yendo a prisión por delitos en parte relacionados con el caso, y se ha vuelto contra su exjefe y testificó para la acusación ante el gran jurado.

Los informes dicen que Trump enfrenta al menos 30 cargos de fraude comercial. Esta es la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos ha sido acusado penalmente.

Tacopina dijo que no sabe la naturaleza de los cargos contra Trump ni cuántos hay, pero agregó: “Si es correcto, significa que han tomado cada transacción, cada cheque, cada pago, cada entrada y han hecho un cargo por separado”. Tacopina declaró que no sabe cuándo se revelarán los cargos, pero sugirió que “probablemente sea el martes”.

Tacopina señaló que "realmente no hay precedentes de este caso, [porque] esto se hizo con dinero personal".

“Estatutariamente, la ley dice esto: si el pago se hizo con fondos personales y se hubiera hecho independientemente de la campaña del candidato, está fuera del financiamiento de la campaña y, claramente, eso es lo que tienes aquí”, dijo.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Bragg, ha estado invesitgando al expresidente en relación con su presunto papel en un plan de pago secreto y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels que data de las elecciones presidenciales de 2016. Los procedimientos del gran jurado son secretos, pero una fuente familiarizada con el caso le dijo a CNN que un testigo dio unos 30 minutos de testimonio antes de votar para acusar a Trump.

Los fiscales concluyeron que pueden probar un caso penal contra Trump debido al aparente subterfugio en torno al pago de 130 mil dólares a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels para evitar que hiciera pública su afirmación sobre un encuentro sexual con Trump. El entonces abogado de Trump, Michael Cohen, financió ese pago a través de una línea de crédito con garantía hipotecaria.

Trump insistió en abril de 2018 que no sabía sobre el dinero del silencio, pero Cohen proporcionó al Congreso una serie de imágenes de cheques, firmadas por Trump, que reflejaban los pagos a Cohen que dijo que eran reembolsos por el dinero que entregó, incluidos al menos dos que llegaron mientras Trump estaba en la Casa Blanca. Cohen dijo que Trump y su compañía ocultaron el propósito de los pagos etiquetándolos falsamente como gastos legales, explicó el medio Politico.

Según la ley de Nueva York, ocultar dichos pagos en los registros corporativos es un delito, pero por lo general solo es uno menor. Se convierte en un delito grave si los registros comerciales falsos tenían la intención de ocultar un segundo delito. En este caso, ese segundo delito parece ser el uso de los fondos para promover la campaña presidencial de Trump, supuestamente en violación de las leyes de financiamiento de campañas.

"Trabajamos en la logística"

Tacopina también reveló que inicialmente se le pidió al expresidente que se entregara a las autoridades en Nueva York el viernes, un día después de que un gran jurado de Manhattan votara para acusarlo.

Pero Tacopina dijo que estaba sorprendido por el momento de la acusación y que se necesitaba más tiempo, ya que el Servicio Secreto que protege al expresidente necesita coordinar su entrega en Nueva York.

"Estamos trabajando en esa logística en este momento”, dijo Tacopina en el programa Today de NBC el viernes por la mañana. “Él no se esconderá en Mar-a-Lago”.

Se espera que a Trump le tomen las huellas dactilares y lo fotografíen.

Se prevé que el exmandatario se entregue en la ciudad de Nueva York a principios de la próxima semana, dijeron a ABC News fuentes familiarizadas con el asunto. CNN y el The New York Times reportaron que sería el martes.

Con información de AP y Politico

