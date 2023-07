Trump, imbatible de cara a la nominación republicana; supera a DeSantis por más de 30 puntos La encuesta de The New York Times constata que los varios frentes judiciales no han mermado la popularidad de Trump de cara a las elecciones de noviembre de 2024

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, habla en la Cena Lincoln 2023 del Partido Republicano de Iowa en Des Moines, Iowa, el viernes 28 de julio de 2023. Foto: AP