El presidente de EU, Donald Trump, adelantó este martes que la reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, podría ocurrir "antes de fin de año", una afirmación que sigue a lo que consideró como un "positivo" diálogo comercial entre delegaciones de ambos países en Estocolmo.

"Espero con interés la reunión, diría que (puede producirse) antes de fin de año. Sería una manera de cerrar un círculo", respondió a bordo del Air Force One a una pregunta de la prensa sobre un futuro encuentro entre ambos líderes, que ya Trump había anunciado el pasado junio.

El mandatario indicó que las delegaciones comerciales de Beijing y Washington tuvieron "un muy buen intercambio hoy" en la capital sueca, lo que le permite ser más optimista sobre la posibilidad de hablar frente a frente con Xi.

"Si me hubieran preguntado ayer, no, no pintaba muy bien (...). Scott me acaba de decir que la reunión de hoy con China fue muy bien", precisó en referencia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que encabeza la conversación por parte de Estados Unidos junto al representante comercial, Jamieson Greer, entre otros.

La tregua arancelaria acordada por ambos países, debe concluir el 12 de agosto. Foto: iStock

Avanza negociación comercial entre EU y China

La reunión de dos días en Estocolmo se produjo después de los encuentros en Ginebra y Londres en mayo y junio, respectivamente, y la conversación telefónica de Trump y Xi el pasado 5 de junio, en la que el presidente chino invitó a su homólogo estadounidense a Beijing.

Bessent y Greer anunciaron que se reunirán este miércoles con Trump en la Casa Blanca para informarle sobre la marcha de las negociaciones y obtener su visto bueno a la extensión por otros 90 días de la tregua arancelaria acordada por ambos países, que debe concluir el 12 de agosto.

Ambas partes venían de unos aranceles del 145% que EU impuso a los productos chinos y del 125% que Beijing elevó sobre los estadounidenses, si bien durante la pausa Washington bajó los gravámenes al 30% y China al 10%.

De no llegar a un acuerdo antes del fin de la tregua, Beijing podría enfrentarse a aranceles del 80% u 85% sobre algunos de sus bienes, afirmaron los negociadores estadounidenses.

