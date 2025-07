El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevas sanciones, sobre todo "aranceles", a Rusia si no ha puesto fin a los combates en Ucrania de aquí a diez días.

"Diez días a partir de hoy", contestó Trump a periodistas que le preguntaron a bordo de su avión Air Force One cuál es la fecha límite que fija a Moscú para acabar con la guerra.

El lunes Trump anunció la reducción de su ultimátum anterior de 50 días a entre 10 y 12 días.

El presidente afirmó que no ha recibido respuesta del mandatario suro Vladimir Putin a su amenaza. "No he tenido ninguna respuesta. Es una pena", comentó.

"Vamos a imponer aranceles y cosas así", dijo el republicano. Pero "no sé si va a afectar a Rusia porque obviamente él (Putin) quiere que la guerra continúe", añadió no obstante.

Mientras, este martes bombas planeadoras y misiles balísticos golpearon una prisión ucraniana y una instalación médica durante la noche.

Los ataques de Rusia en áreas civiles mataron al menos a 27 personas en todo el país, informaron funcionarios el martes, a pesar de la amenaza de Trump de castigar pronto a Rusia con sanciones y aranceles a menos que se detenga. Con información de AP.

mcc