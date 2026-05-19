Más Información

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Auditoría detectó irregularidades por 37 mdp en Culiacán durante 2023; señala simulación de competencia durante gestión de alcalde acusado por EU

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Rosa Icela Rodríguez desconoce paradero de Rubén Rocha Moya; "¿Y yo por qué?", contesta a reporteros

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

Mundial enfrenta turbulencia en México; controladores aéreos amagan con huelga

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

"No se va a aprobar Perfect Day"; Semarnat frena megaproyecto de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual; "quedan muchas luchas que apoyar", dicen

Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual; "quedan muchas luchas que apoyar", dicen

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Iglesia alerta riesgo de trata y explotación sexual durante el Mundial de Futbol; llama a denunciar delitos

Iglesia alerta riesgo de trata y explotación sexual durante el Mundial de Futbol; llama a denunciar delitos

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

Anfitriona de fiestón de XV años en Tabasco gana en inversiones más que en Pemex

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

INAH cierra zona arqueológica de Chichén Itzá; artesanos, comerciantes y guías toman instalaciones y dan paso libre a turistas

INAH cierra zona arqueológica de Chichén Itzá; artesanos, comerciantes y guías toman instalaciones y dan paso libre a turistas

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Ariadna Montiel baja del ring a "El Travieso" Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

El congresista Thomas Massie, uno de los principales críticos internos en el Partido Republicano del presidente de Estados Unidos, , perdió este martes las primarias de Kentucky para la Cámara de Representantes, ante el contendiente, respaldando por el mandatario.

Massie, quien se forjó una reputación como antagonista de Trump dentro del Partido Republicano, perdió su contienda en las primarias, en una nueva muestra del dominio del sobre las elecciones internas como sucedió en Indiana y Luisiana recientemente.

Eid Gallrein, un exmiembro de las fuerzas especiales de la Marina, fue respaldado públicamente por Trump, para que en noviembre pueda competir por el escaño en el Congreso y recibió el 54 % de los votos en las primarias, sobre el 46 % de Massie, de acuerdo con conteos preliminares.

Lee también

Trump intervino en la votación al definir a Massie, que se ha enfrentado en la Cámara a las políticas del presidente, como "el peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano".

Massie votó en contra del proyecto de impuestos y gastos de Trump y fue coautor junto con el demócrata Ro Khanna de la ley que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del caso Jeffrey Epstein.

Kentucky es un estado tradicionalmente conservador del sur de Estados Unidos y cuenta con seis escaños a la Cámara de Representantes, la mayoría de los cuales han estado en manos del Partido Republicano durante los últimos ciclos electorales.

El estado se ha consolidado como un bastión del voto republicano en elecciones federales, lo que hace que las primarias del partido sean, en la práctica, la contienda más determinante para definir quién ocupará finalmente el escaño en Washington.

En paralelo, en el resto de las primarias republicanas en Kentucky, el congresista Andy Barr se impuso en la contienda republicana para el Senado estatal, desplazando a Mitch McConnel, quien ha sido parte del Congreso de forma interrumpida dese 1985.

Lee también

Trump ya influyó con sus mensajes en las primarias de Luisiana este fin de semana, donde logró que el senador Bill Cassidy fuera derrotado frente a Julia Letlow, y aborda este proceso de elección de candidatos como un test para medir su poder en las bases republicanas.

En Georgia, el republicano Buddy Carter encabezó las primarias con ventaja sobre Mike Collins, mientras el candidato respaldado por el gobernador Brian Kemp, Derek Dooley, quedó en segundo lugar, según resultados preliminares.

En Alabama, el senador republicano Tommy Tuberville ganó con amplia diferencia la primaria para la gobernación tras abandonar la carrera al Senado y en Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro avanzó sin oposición en su camino a la reelección.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Examen de inglés. Ciudadanía. iStock/ mediaphotos

Preguntas de la entrevista de ciudadanía estadounidense y qué saber sobre el trámite

Camionero/ iStock/Drazen Zigic

Estados Unidos endurece aún más las reglas: Exige mayor nivel de inglés para manejar vehículos comerciales

SEP dice SÍ y adelanta fin de clases. ¿Quiénes terminarán el ciclo escolar antes del 15 de julio? Foto: Especial / SEP

SEP dice SÍ y adelanta fin de clases. ¿Quiénes terminarán el ciclo escolar antes del 15 de julio?

Foto: Universal Orlandp Resort

Universal Orlando regala 2 días GRATIS en entradas y anuncia nuevas experiencias de película este verano

Miami. Foto: Gemini

Playas, fuegos artificiales y cultura: Miami anuncia su gran celebración por los 250 años de Estados Unidos