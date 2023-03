Tormenta en EU: votan por acusar a Trump; denuncia ataque al país

Nueva York.— Un gran jurado de un tribunal de Nueva York votó a favor de acusar penalmente a Donald Trump por el pago para comprar el silencio de una actriz porno en 2016, convirtiéndose en el primer presidente o exmandatario en ser imputado, informaron ayer medios estadounidenses.

El expresidente estadounidense, que aspira a competir nuevamente por la Casa Blanca en 2024, será probablemente inculpado en los próximos días por la justicia del estado de Nueva York por el pago de 130 mil dólares a la actriz y directora de películas porno Stormy Daniels. El The New York Times dijo que se entregaría el martes; CNN detalló que se espera que comparezca ante el tribunal ese día para su lectura de cargos.

Trump, que se postula de nuevo para la Casa Blanca en 2024, calificó la decisión de un gran jurado de Manhattan como “persecución política e interferencia electoral al más alto nivel”. Acusó a los “demócratas radicales de izquierda” de “cacería de brujas para destruir el movimiento Make America Great Again” (MAGA), que él representa, y dijo que es un “ataque a nuestro país”.

En su red Truth Social atacó a la imparcialidad del tribunal neo- yorquino que lo debe juzgar. “Sólo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo americano [escribió], ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York!”.

Antes, Alvin Bragg, el fiscal que formalizará los cargos tras haber escuchado al gran jurado, que decidió la imputación del expresidente, había dicho en un breve comunicado que ya estaba negociando con el abogado de Trump “su entrega” para que le sean leídos los cargos.

La policía de Nueva York ordenó a todos los agentes llevar su uniforme y prepararse a una “movilización” tras la imputación del exmandatario.

Trump tildó al fiscal Bragg de “desgracia” y de hacer “el trabajo sucio” del presidente Joe Biden, cuya victoria en las elecciones de 2020 nunca reconoció.

El exvicepresidente Mike Pence declaró que “la acusación sin precedentes de un exmandatario de EU por un tema de financiamiento de campaña es un ultraje”.

Ron DeSantis, gobernador de Florida y principal rival de Trump en las filas republicanas para 2024, anunció que no atenderá una solicitud de extradición del expresidente.

Donald Trump Jr., hijo del expresidente, aseguró que se trata de un ejemplo de la “instrumentalización de la justicia”, propia de un país “comunista”.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo Clark Brewster, abogado de Stormy Daniels, quien aseguró haber mantenido una relación extramatrimonial con Trump, que él siempre ha negado.

Después de la acusación, Trump será detenido y puesto bajo custodia. Es probable que se le haga una foto de ficha policial y se le tomen huellas dactilares.

A continuación, comparecerá ante el tribunal para ser acusado, donde escuchará los cargos y se declarará culpable o no culpable. Según medios, el magnate se entregaría la próxima semana. Pueden pasar dos cosas: que quede detenido mientras se celebran audiencias, o quede en libertad. Dado que la acusación no se prevé que sea grave (los cargos no se han hecho públicos), lo más probable es que quede libre. El caso puede ser desestimado o ir a juicio. En caso de que se compruebe que el pago a Daniels no fue debidamente acreditado, podría ser declarado culpable de un delito menor por falsificación contable.

Pero si se considera que pudo haber violado la ley de financiamiento de la campaña electoral, podría acarrearle cuatro años de cárcel. La mayoría de los analistas estima difícil que Trump pise la cárcel. Lo más probable, dicen, es que pague una fianza y quede libre. Ni estar acusado, ni ser declarado culpable, ni siquiera quedar preso le impiden contender por la presidencia.