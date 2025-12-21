Más Información

Hombres armados mataron a nueve personas e hirieron a otras 10 en un en un bar cerca de Johannesburgo, la capital económica de , informó el domingo la policía local.

Unos 12 hombres atacaron una taberna en Bekkersdal, una zona de minería de oro a unos 40 kilómetros al suroeste de Johannesburgo, poco antes de las 01H00 (23H00 GMT de sábado), dijo el cuerpo armado en un comunicado.

desconocidos dispararon al azar a algunas personas, en plena calle”, agregó la policía.

La policía detalló que los atacantes, a bordo de dos vehículos, “abrieron fuego contra los clientes de una taberna y continuaron disparando al azar al huir del sitio”.

La mayoría iban armados con pistolas y uno de ellos portaba un , según declaró en el lugar de los hechos el subcomisario de la policía provincial, Fred Kekana, al canal de televisión SABC.

“Al parecer, después de disparar a las víctimas, las registraron. Les robaron sus objetos de valor, en particular sus teléfonos celulares”, precisó.

Entre los muertos está el conductor de un servicio de taxi que se encontraba afuera del bar, añadió. La policía emprendió la búsqueda de los atacantes.

El tiroteo ocurrió cerca de una taberna informal en Bekkersdal donde se vendía alcohol ilegalmente.

Sudáfrica, un país de 63 millones de habitantes, sufre elevadas, incluyendo una de las más altas del mundo.

Entre abril y septiembre, aproximadamente 63 personas fueron asesinadas cada día en este país, el más industrializado del continente.

