Tres policías fueron hospitalizados con heridas de bala el sábado, el tirador murió y otro hombre resultó herido después de que una disputa doméstica se convirtiera en una confrontación volátil a lo largo de varias cuadras en Rochester, Nueva York, informó la policía.

Un policía está en estado crítico, otro en estado grave y el tercero se estaba recuperando de lesiones menos graves tras el tiroteo de la noche del viernes, declaró el jefe de policía David Smith en una conferencia de prensa.

Los eventos comenzaron alrededor de las 10:15 p.m. cuando un hombre informó que el exnovio de su novia estaba intentando entrar a la fuerza en su casa y podría tener un arma, y que él mismo tenía un arma, indicó Smith.

Los policías respondieron, encontraron al exnovio al lado de la casa y "sin previo aviso, fueron baleados a quemarropa", dijo Smith.

Dos policías resultaron heridos en ese momento, y en el tiroteo subsiguiente —parte del cual fue entre el sospechoso y el hombre que había llamado al 911— el que llamó fue baleado varias veces. Está hospitalizado en estado grave.

Tres policías fueron hospitalizados con heridas de bala el sábado, el tirador murió y otro hombre resultó herido después de que una disputa doméstica. Foto: AFP

El sospechoso huyó. Cuando otro policía lo encontró a unas pocas cuadras de distancia, el sospechoso le disparó y fue abatido por ese agente y otros, señaló Smith.

Kenneth Jackson, un vecino, le dijo a News10NBC que escuchó disparos y motores de autos al mismo tiempo, seguidos por coches de policía que pasaban rápidamente por una calle.

"Fue una escena bastante caótica", expresó. La policía no ha revelado los nombres de ninguno de los involucrados.

