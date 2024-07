Isla del Padre.- La mujer que fue atacada por un tiburón en la Isla del Padre, Texas, se encuentra estable en un hospital local, confirmó Skilar, hija de la víctima.

Por medio de redes sociales, dijo estar agradecida por todas las muestras de cariño y preocupación por la salud de su madre.

"Mi madre Tabatha Sullivent fue una de las personas atacadas por un tiburón en South Padre esta mañana", publicó conmocionada Skilar.

En la página GoFundMe, la propia Tabatha relató el ataque del tiburón que le arrancó la pantorrilla izquierda.

"Agradezco que fuera yo y no los niños con los que estaba nadando. Nadé más cerca de la playa y fui arrastrada. El tiburón todavía me perseguía y Cary (mi esposo) lo golpeó y probablemente evitó que me convirtiera en su comida", escribió.

Agregó que su esposo solo sufrió algunas raspaduras y que ya fue dado de alta.

La mujer dijo que probablemente no tendrá movilidad total cuando la operen; "pero estoy viva", expresó.

La hija de la víctima agradeció a las personas que auxiliaron a su madre tras el ataque y dijo que hasta este viernes han recaudado poco más de 6 mil dólares para costear los gastos médicos de su madre.









afcl/mcc