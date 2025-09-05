El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que cualquier soldado extranjero desplegado en Ucrania, particularmente al momento en que la invasión aún esté en curso, será considerado "objetivo legítimo" por las fuerzas de Moscú.

Putin hizo las declaraciones horas después que los mandatarios europeos reafirmaran su compromiso con una posible fuerza de mantenimiento de paz, una posibilidad que Moscú ha calificado repetidamente como “inaceptable”.

"Si aparecen tropas ahí, especialmente ahora mientras continúan los combates, asumimos que serán objetivos legítimos", señaló durante un panel en el Foro Económico Oriental, que se lleva a cabo en la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo oriental del país.

Putin también descartó la idea de desplegar fuerzas de mantenimiento de paz en Ucrania una vez que se concrete un acuerdo de paz, apuntando que "nadie debería dudar" de que el Kremlin cumplirá con el tratado para detener la invasión a gran escala que inició hace tres años y medio contra el país vecino.

Manifestó que se necesitarán garantías de seguridad tanto para Rusia como para Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo más tarde que Moscú requerirá “documentos legalmente vinculantes” para delinear esos acuerdos.

“Por supuesto, no se puede simplemente creer en la palabra de cualquiera", dijo al medio ruso Argumenty i Fakty.

Líderes europeos se comprometen a crear fuerza de paz en Ucrania

Los comentarios del presidente ruso son una respuesta a las declaraciones de su homólogo francés Emmanuel Macron, que el jueves anunció que 26 de los aliados de Kiev se han comprometido a desplegar tropas como una "fuerza de seguridad" para Ucrania una vez que terminen los combates.

Macron habló al final de una reunión en París de la llamada “Coalición de los dispuestos”, un grupo de 35 países que respaldan a Ucrania. Señaló que 26 de ellos se comprometieron a desplegar tropas en Ucrania —o mantener una presencia en tierra, mar o aire—, a fin de ayudar a garantizar la seguridad del país el día después de que se firme un alto el fuego o la paz.

Dirigiéndose a los participantes de la conferencia económica internacional Foro Ambrosetti el viernes, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky destacó la importancia de que las garantías de seguridad "comiencen a funcionar ahora, durante la guerra, y no sólo cuando termine".

El mandatario señaló que no podía revelar más detalles ya que son “sensibles y se relacionan con el ámbito militar”.

Continúan los ataques con drones entre Rusia y Ucrania

Las fuerzas rusas atacaron suelo ucraniano durante la noche con 157 drones de ataque y señuelos, así como siete misiles de varios tipos, reportó el viernes la fuerza aérea ucraniana. Las defensas antiaéreas derribaron o bloquearon 121 de los aviones no tripulados, apuntó.

Uno de los ataques causó daños en múltiples edificios residenciales en Dnipro, en el centro de Ucrania, dijo en redes sociales el jefe del gobierno regional, Serhii Lysak. Las autoridades regionales indicaron también que una “instalación” no especificada se había incendiado, pero no ofreció más detalles.

Lysak compartió fotos de edificios residenciales con los techos dañados, fragmentos de vidrio en el suelo y personas transportando tablas de madera para cubrir las ventanas rotas. “Se dañaron viviendas privadas. Las ventanas de los edificios de apartamentos se rompieron”, escribió.

Por otra parte, en la región de Chernihiv, al norte de Kiev, los drones rusos alcanzaron infraestructura en el distrito de Novhorod-Siversk y dejaron al menos 15 asentamientos sin electricidad, de acuerdo con las autoridades locales.

En otro incidente, las tropas rusas destruyeron 92 drones ucranianos durante la noche, señaló el Ministerio de Defensa ruso el viernes. Canales locales de redes sociales en la ciudad de Ryazan, a unos 200 kilómetros (125 millas) al sureste de la capital, Moscú, reportaron que la refinería de petróleo de Rosneft en la ciudad había sido atacada. Se compartieron videos que parecían mostrar un incendio con el cielo nocturno de fondo.

El gobernador de la provincia, Pavel Malkov, afirmó que los restos de un dron habían caído sobre una “empresa industrial” pero no dio más detalles. Además, advirtió a la población que no publiquen imágenes de las defensas antiaéreas en redes sociales.

Ucrania ha intensificado los ataques a la infraestructura petrolera rusa que, afirma, alimenta el esfuerzo bélico de Moscú en las últimas semanas. Las estaciones de servicio se han quedado sin combustible en algunas regiones de Rusia en las últimas semanas, con automovilistas esperando en largas filas y funcionarios recurriendo al racionamiento o cortando las ventas por completo.