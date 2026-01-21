Más Información

Londres. El príncipe Harry (Enrique) dijo ante el Tribunal Superior de que Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, aún continúan acosándolo tras su demanda judicial y ha convertido la vida de su esposa, Meghan Markle, “un infierno”.

La voz del duque de Sussex se quebró cuando, al concluir su testimonio ante el juez Matthew Nicklin en la tercera jornada del juicio contra ANL, afirmó que la intrusión “ha ido a peor” desde que se querelló contra la empresa en 2022, junto a otros seis demandantes.

“Siguen yendo por mí. Han hecho de la vida de mi esposa un auténtico infierno, señoría”, declaró, visiblemente emocionado, en respuesta a preguntas de su abogado, David Sherborne.

En el caso concreto del duque, en este proceso de nueve semanas se examinarán 14 artículos escritos sobre todo por las periodistas Rebecca English y Katie Nicholl entre 2001 y 2013, en los que supuestamente usaron prácticas ilegales para obtener información privada.

El príncipe acusa a la compañía de recurrir al pirateo de mensajes de voz, intervención de líneas fijas, "blagging" o extracción de datos mediante engaño, escuchas físicas y obtención de facturas telefónicas y detalles de vuelos de su entonces novia, Chelsy Davy.

Demanda contra medios, una “experiencia traumática recurrente” para el príncipe Harry

El hijo menor del rey Carlos III de Inglaterra afirmó que el caso contra ANL, que se suma a demandas previas que ganó contra otros medios, le resulta una “experiencia traumática recurrente” y una “repetición del pasado”.

“No creo que mi vida sea una veda abierta para que estas personas la comercialicen”, manifestó, y añadió: “Su afirmación de que no tengo ningún derecho a la privacidad (por ser miembro de la familia real) es repugnante”.

Durante la sesión de hoy, Enrique fue interrogado principalmente por el abogado de Associated Newspapers, Antony White, quien sostiene que los demandantes presentaron sus denuncias fuera de plazo y que, en todo caso, están basadas “en conjeturas” y no en pruebas concluyentes que conecten los artículos cuestionados con pagos a terceros, como detectives privados.

El príncipe explicó que empezó a tomar medidas legales contra varios grupos mediáticos en 2019, después de que su esposa -con quien ahora vive en Estados Unidos- lo hiciera también contra ANL por publicar una carta confidencial que ella había enviado a su padre.

Sostuvo que las normas de la monarquía le impidieron hacerlo antes, ya que la política era "nunca quejarse, nunca dar explicaciones".

En contra de lo que aduce la defensa, el duque negó que su círculo social fuera “poroso” y facilitara a propósito noticias a English y Nicholl.

“Mis círculos sociales no eran filtradores”. Sus respuestas cortantes durante el contrainterrogatorio y sus esfuerzos por explicar cómo es vivir bajo lo que él llamó “vigilancia las 24 horas” eventualmente llevaron a la intervención del juez, quien le dijo que no discutiera con el abogado defensor.

“No tiene que cargar con el peso de argumentar el caso hoy”, le dijo el juez Matthew Nicklin al frustrado príncipe.

"No se trata solo de mí", dice el príncipe Harry

Enrique aseguró que el tipo de información que aparecía en el Daily “no eran cosas que hubiera comentado con cualquier amigo”.

Como ejemplo, en aquellos artículos se revelaban detalles de conversaciones con su hermano, Guillermo, sobre su difunta madre, la princesa Diana, así como planes para encontrarse con Davy o la propuesta de su antigua niñera, Tiggy Legge-Bourke, de nombrarlo padrino de su hijo.

"Evidentemente existe un componente personal al presentar esta demanda, motivado por la verdad, la justicia y la rendición de cuentas, pero no se trata solo de mí. También hay un componente social que concierne a los miles de personas cuyas vidas fueron invadidas por la codicia", señaló el príncipe.

El hijo menor del rey de Inglaterra ha culpado durante mucho tiempo a los medios por la muerte de su madre, la princesa Diana, fallecida en un accidente en París en 1997, mientras intentaba huir de los "paparazzi".

"Estoy decidido a exigir responsabilidades" a la editorial de los tabloides Daily Mail y Mail on Sunday, "por el bien de todos. Creo que es en interés general", señaló.

Además del príncipe Enrique, se querellan contra ANL el cantante Elton John y su marido David Furnish; las actrices Liz Hurley -que posiblemente declare mañana- y Sadie Frost; Doreen Lawrence -madre del joven negro Stephen Lawrence, asesinado en 1993 en un ataque racista- y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Antes del juicio contra Associated Newspapers, el duque ya ganó otras demandas por escuchas telefónicas y obtención ilegal de información, contra Mirror Group Newspapers (MGN) en 2023 y News Group Newspapers, editora de ‘The Sun’ y del desaparecido ‘News of the World’, en 2025.

