Londres. El príncipe Enrique aseguró que la publicación en la prensa durante años de datos privados sobre su vida le provocó una paranoia "más allá de lo imaginable", al inicio este lunes de un juicio en Londres contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora de 'Daily Mail' y 'Mail on Sunday'.

En documentos remitidos al juez Matthew Nicklin del Tribunal Superior, a los que ha tenido acceso EFE, el duque de Sussex explica que la publicación por esos periódicos de información íntima obtenida upuestamente por medios ilícitos tuvo un impacto "profundamente angustiante" tanto en su vida personal como en la de su entorno más cercano.

Enrique y otros seis demandantes, entre ellos el cantante Elton John, las actrices Liz Hurley y Sadie Frost, así como el expolítico liberaldemócrata Simon Hughes, acusan a ANL en una demanda colectiva de prácticas ilegales entre 1993 y 2018.

El abogado del grupo, David Sherborne, aseguró en su intervención inicial que los periódicos recurrieron a la "interceptación de buzones de voz, escucha de llamadas, el acceso a registros privados mediante engaño y el uso de investigadores privados para recopilar información confidencial", como datos médicos o de vuelos.

En el caso de Enrique, la demanda se centra en 14 artículos publicados entre 2001 y 2013.

"Tenía la impresión de que cada uno de mis gestos, cada uno de mis pensamientos o cada uno de mis sentimientos era vigilado únicamente para que el Mail sacara dinero", dijo el príncipe, citado en los documentos de su defensa.

Las intrusiones del tabloide en su vida privada lo volvieron "extremadamente paranoico" y lo aislaron, confesó en los documentos.

Entre los detalles de su vida privada supuestamente hurtados por la prensa se incluían conversaciones con su hermano Guillermo sobre un monumento de homenaje a su difunta madre, la princesa Diana, y planes con su antigua novia Chelsy Davy.

El cantante Elton John y su esposo, David Furnish, tuvieron, por su parte, "la sensación de que su hogar, así como la seguridad de sus hijos y de sus seres queridos, habían sido vulnerados", según dichos documentos.

"Tanto 'sir' Elton como el señor Furnish subrayan su indignación ante la intrusión de Associated en los detalles médicos del nacimiento de su hijo Zachary y el robo de su certificado de nacimiento, antes incluso de que tuvieran la oportunidad de verlo con sus propios ojos", dicen los documentos.

Según el calendario de audiencias, el príncipe Enrique testificará el jueves, mientras que Elton John debería hacerlo a principios de febrero.

En la primera vista, rodeada de gran expectación, su letrado sostuvo que hay "evidencia indiscutible", como recibos y correspondencia, de que los periodistas y sus superiores "debían saber" que lo que hacían era ilegal.

"Ese barco no estaba limpio, ni mucho menos", declaró ante el juez Matthew Nicklin, y citó el nombre de terceros que supuestamente trabajaron para los periódicos, entre ellos los investigadores Jonathan Rees y Mike Behr, el especialista en escuchas Lee Harpin y la "conocida embaucadora" Christine Hart.

ANL, que se espera presente sus alegatos orales el miércoles, dijo en documentos escritos que el caso "se basa en poco más que conjeturas" y adujo que los reporteros extrajeron la información de contactos y fuentes, como publicistas o el propio círculo "poroso" de los litigantes.

Antony White, en representación de ANL, mantuvo que las acusaciones del grupo "implican sacar conclusiones basadas en pruebas insuficientes o, peor aún, seleccionar y presentar evidencia artificialmente para que encaje en una agenda preconcebida".

En los documentos a los que ha tenido acceso EFE, también argumenta que algunas de las alegaciones ya prescribieron y señala que "ninguno de los artículos fue objeto de queja por los demandantes en el momento de su publicación".

Otro ejemplo de intromisión citado hoy por Sherborne fue la obtención ilegal por la periodista del 'Mail on Sunday' Katie Nicholl del historial médico de Sadie Frost, que le permitió escribir un texto sobre un embarazo ectópico en 2003 que ni sIquiera su madre conocía.

Este juicio empieza después de meses de agitadas sesiones preliminares, desde que la demanda se interpuso en 2022, en las que las partes se acusaron mutuamente de tácticas sucias.

Enrique, que responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre, Diana, en 1997 en París, no esconde su animosidad hacia la poderosa prensa sensacionalista británica.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

