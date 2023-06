LONDRES.- El príncipe Enrique ocupó este martes el espacio para testigos en una sala judicial y juró decir la verdad en su testimonio contra la compañía editora de un tabloide al que acusa de escuchas telefónicas y otras formas de espionaje ilegal.

Tras pasar ante docenas de fotógrafos y cámaras de televisión en la entrada de la corte, Enrique sostuvo la Biblia en una mano para jurar en el Alto Tribunal de Londres, donde había demandado al editor del Daily Mirror.

Enrique acusa a la compañía de emplear técnicas ilegales “a escala industrial” para conseguir exclusivas. Estaba previsto que recibiera preguntas de un abogado de la defensa de Mirror Group Newspapers, que niega los cargos.

Vestido con un traje y corbata oscura, Enrique dijo al abogado de Mirror Group, Andrew Green, que encontró “hostilidad de la prensa desde que nací”. El príncipe acusó a los tabloides de jugar “un papel destructivo” en su infancia y juventud.

Lee también: Harry contra los medios: el juicio del siglo y el riesgo para el príncipe "incómodo"

Harry acusa a periodistas de haber hackeado el teléfono de su madre

Casi desde el principio, Enrique tuvo que reconocer que no recordaba cuáles eran los artículos en particular que motivaban su demanda. Green le preguntó cómo era posible que le causaran semejante angustia si no recordaba haberlos leído en ese momento.

“No es un artículo en particular, son todos los artículos”, dijo. “Cada uno de ellos me ha causado angustia”.

Green le pidió que mostrara las pruebas que tenía de pirateo de teléfonos en determinados artículos, y Harry respondió que debería hacerle esa pregunta al periodista que los escribió. Dijo varias veces que la manera como se obtuvo la información era alta o increíblemente sospechosa.

Preguntado cómo era posible que los reporteros hackearan su teléfono para un artículo sobre su cumpleaños número 12 cuando él reconoció que no tenía teléfono celular en esa época, insinuó que habrían pirateado el teléfono de su madre, la princesa Diana.

“Eso es especulación suya”, dijo Green.

En el mismo artículo, Green señaló que la referencia a que el divorcio de sus padres lo había alterado era una obviedad.

Lee también: "Juicio del siglo": Intrusión de reporteros provocó brotes de depresión al príncipe Harry, dice abogado



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más. vare

Más Información

Noticias según tus intereses