Londres.- El príncipe Harry regresa a Londres para enfrentarse a los medios y acudir a donde otros miembros de la realeza británica no han ido en más de un siglo: al estrado de un tribunal.

El duque de Sussex está listo para testificar en el primero de sus cinco casos legales pendientes en gran parte centrada en las batallas con los tabloides británicos. Su abogado, David Sherborne, presentó hoy las declaraciones iniciales.

El príncipe convirtió la de los medios en la lucha de su vida, y está decidido a cambiar el modus operandi de una prensa a la que acusa de haber hecho su vida y la de su madre miserable. Exige más protección a su privacidad y dice que, a diferencia del resto de la familia real, está dispuesto a comparecer en el tribunal por más embarazoso que sea.

Lee también: Visa del príncipe Harry, en la mira de la Justicia de EU; ¿podría ser deportado?

Su frustración y enfado con la prensa le impulsaron a romper las convenciones demandando a los propietarios de los periódicos, supuestamente en contra de los deseos de su padre, el actual rey Carlos III.

En su demanda contra el editor del Daily Mirror, Harry se convierte así en el primer miembro de la familia real que suba al estrado desde finales del siglo XIX, cuando el hijo mayor de la reina Victoria, el príncipe Alberto Eduardo, testificó dos veces ante un tribunal.

El que se convertiría en el Rey Eduardo VII testificó en el proceso de divorcio de una mujer con la que se le acusó de haber tenido una aventura (él lo negó) y en un caso de calumnias contra un hombre que hacía trampas a las cartas. Eduardo VII era el bisabuelo de la reina Isabel II, la abuela de Harry.

Lee también: El intento del príncipe Harry de pagar la protección de la policía británica fracasa en los tribunales

Sin embargo, expertos advierten que Harry quedará totalmente expuesto y que correrá grandes riesgos en su guerra contra los medios.

Tim Maltin, socio gerente de Maltin PR, una empresa de relaciones públicas especializada en litigios, señaló a la BBC que el duque se enfrentará a un interrogatorio abierto, público y duro que nada tiene que ver con las entrevistas televisivas en las que ha participado.

Será cuestionado duramente y sus revelaciones en su autobiografía, Spare, tampoco le ayudarán. Su relación con las drogas, su reputación, todo será blanco de un duro cuestionamiento. La batalla de Harry, cuya popularidad en Reino Unido se ha desplomado, será cuesta arriba, aseguran los expertos.

Lee también: Príncipe Harry ya se dio cuenta de la verdad sobre Meghan: exmayordomo de la princesa Diana

“Esto no es como responder preguntas de Oprah Winfrey en una entrevista. Se trata de un encuentro hostil con un interrogador altamente cualificado, armado con una batería de técnicas para socavar su credibilidad. Dar evidencia es desalentador... y el contrainterrogatorio es mucho más traumático", aseguró Maltin, quien recalcó que el hijo del rey Carlos III tendrá que enfrentarse a muchas preguntas de tipo personal, muy privadas, para demostrar sus acusaciones sobre las escuchas privadas ilegales que sufrió por parte del grupo editor de periódicos como el Daily Mirror.

Entre los temas que pueden ponerse sobre la mesa en la audiencia del Tribunal Superior de Londres podrían estar antiguas relaciones sentimentales, hechos sobre su madre Diana de Gales, el trato a su mujer por parte de la Familia Real, sus coqueteos con las drogas, etc.

El historiador Anthony Seldon coincidió. “Harry nunca debería estar allí. Su posición y trayectoria sólo se verán perjudicadas, sea cual sea el resultado. El público está perdiendo simpatía por él y sus constantes protestas de victimismo. Las continuas historias de mala suerte de Harry y Meghan solo hacen que William y Kate se vean mucho mejor en todos los sentidos”, dijo a BBC.

Harry, el hackeo telefónico y los paparazzi

El caso del Daily Mirror es uno de los tres que Harry ha presentado alegando piratería telefónica y otras invasiones de su privacidad, que se remontan a cuando era un niño.

En los documentos judiciales describe su relación con la prensa como "incómoda", pero es mucho más profunda que eso. El Príncipe culpa a los paparazzi del accidente de coche en el que murió su madre, la difunta Princesa Diana.

La intrusión constante de los tabloides en la vida del duque de Sussex le provocó “brotes de depresión” y boicoteó sus relaciones sociales, aseguró este lunes el abogado Sherborne en sus alegatos iniciales.

También cita el acoso y la intromisión de la prensa británica y los “ataques viciosos y persistentes” contra su esposa, Meghan, incluidos artículos racistas, como la razón por la que la pareja abandonó la vida real y huyó a Estados Unidos en 2020. Reformar los medios de comunicación se ha convertido en una de las misiones de su vida.

La noticia de que periodistas británicos pirateaban teléfonos para conseguir primicias surgió por primera vez en 2006 con la detención de un investigador privado y el reportero de la realeza del desaparecido News of the World. Los dos fueron encarcelados y el reportero se disculpó por haber pirateado los teléfonos de los ayudantes de Harry, su hermano mayor, el príncipe Guillermo, y su padre.

Cinco años más tarde estalló un escándalo de hackeo en toda regla, cuando se reveló que el tabloide, propiedad de Rupert Murdoch, había interceptado los mensajes de voz del teléfono de una niña asesinada, lo que obligó al periódico a cerrar y a abrir una investigación pública.

Desde entonces, otros periódicos han sido acusados de intrusiones ilegales que se extienden a la intervención de teléfonos, la colocación de micrófonos ocultos en domicilios y el uso del engaño para obtener historiales telefónicos, bancarios y médicos.

¿A quién está demandando Harry?

El duque se enfrenta a tres de los editores de tabloides más conocidos de Reino Unido.

Además de Mirror Group Newspapers, ha demandado a News Group Newspapers, de Murdoch, editor de The Sun, y a Associated Newspapers Ltd., propietaria de Daily Mail y Mail on Sunday.

Las demandas son similares: los periodistas y sus empleados escucharon mensajes telefónicos y cometieron otros actos ilegales para espiar a Harry e invadir su intimidad.

Como muestra de lo mucho que le importan estos casos, Harry asistió en marzo a varios días de vistas en el caso contra el editor del Mail.

Varias celebridades con acusaciones similares también han presentado demandas que se están viendo junto a la de Harry, entre ellas Hugh Grant en el caso del News Group, y Elton John y Elizabeth Hurley en el caso de Associated Newspapers.

Associated Newspapers “niega enérgicamente” las acusaciones. News Group ha pedido disculpas por el hackeo de News of the World, pero The Sun no acepta su responsabilidad ni admite ninguna de las acusaciones, según sus portavoces.

Ambos editores argumentaron durante las vistas celebradas esta primavera en el Tribunal Superior que las demandas debían desestimarse porque Harry y los demás no las habían presentado dentro del plazo de seis años.

El abogado que representa a Harry y a otros demandantes dice que se les debe conceder una excepción porque los editores mintieron y ocultaron pruebas que les impidieron enterarse de los actos encubiertos a tiempo para cumplir los plazos.

¿En qué consiste el juicio actual?

Al principio del proceso, Mirror Group pareció caer en la tentación de reconocer que sus periódicos habían recopilado información ilegalmente. Se disculpó en los documentos judiciales y dijo que Harry y dos de los otros tres demandantes en el caso merecían una indemnización.

Pero la confesión de Harry -la contratación de un detective privado para desenterrar trapos sucios no especificados para un artículo sobre sus salidas nocturnas- no figuraba entre los casi 150 artículos publicados entre 1995 y 2011 para los que, según él, los reporteros del Mirror Group utilizaron el hackeo telefónico y otros métodos ilegales para recopilar material. El juicio se centra en 33 de esos artículos.

El abogado de Harry, David Sherborne, dijo que los actos ilegales de los reporteros y editores del Daily Mirror, Sunday Mirror y Sunday People fueron “generalizados y habituales” y llevados a cabo a “escala industrial”. Señaló con el dedo a la dirección, en particular al personaje televisivo Piers Morgan, antiguo redactor del Daily Mirror.

Morgan ha negado públicamente su implicación en el hackeo telefónico, al igual que Mirror Group en sus alegaciones ante el tribunal. El abogado de Mirror, Andrew Green, dijo que una proporción sustancial de los artículos en cuestión implicaban un “impresionante nivel de trivialidad” y que, con la excepción de unos pocos casos de recopilación ilegal de información, los reporteros de la empresa habían utilizado registros públicos y fuentes para obtener información legalmente.

El juicio es un caso de prueba en el que están implicados cuatro demandantes, entre ellos dos miembros de la telenovela más longeva de Gran Bretaña, Coronation Street. Pero el veredicto podría determinar el resultado de las demandas por hackeo informático presentadas también contra Mirror Group por la herencia del fallecido cantante George Michael, la ex miembro de Girls Aloud Cheryl y el ex futbolista Ian Wright.

El caso se divide en dos partes: una genérica, que duró casi tres semanas y en la que el abogado de Harry expuso las pruebas de las supuestas trampas de los periódicos; la segunda parte, que comenzó hoy, en la que los cuatro demandantes testificarán sobre actos específicos dirigidos contra ellos.

¿De qué tratan las otras demandas?

El miedo y la aversión de Harry a la prensa se cruzan con dos casos activos que giran en torno a la decisión del gobierno de dejar de protegerle después de que abandonara sus obligaciones reales.

Harry argumentó que su seguridad se ve comprometida cuando visita el Reino Unido, alegando que unos paparazzi agresivos le persiguieron tras un acto benéfico en 2021. Demandó al gobierno británico por retirarle su seguridad.

Con esa demanda pendiente, intentó sin éxito impugnar el posterior rechazo del gobierno a su oferta de pagar su propia protección policial.

Un juez está sopesando si la demanda por difamación de Harry contra Associated Newspapers por informar de que trató de ocultar sus esfuerzos legales para conseguir que el gobierno británico le proporcionara seguridad debe ir a juicio.

“Cómo el príncipe Harry trató de mantener en secreto su pelea legal con el gobierno sobre los guardaespaldas de la policía... luego -apenas unos minutos después de que se conociera la historia- su máquina de relaciones públicas trató de darle un giro positivo a la disputa”, escribió el Mail on Sunday en su titular.

En casos anteriores, Meghan ganó un caso de invasión de la intimidad en 2021 contra el Mail on Sunday por publicar una carta privada que escribió a su padre. Eso llevó a un acuerdo de una libra por violar su privacidad y una suma no revelada por infracción de derechos de autor.

La pareja también ha resuelto demandas contra agencias fotográficas por volar un dron sobre su casa de California y un helicóptero sobre una casa en la que vivían en Inglaterra.

¿Y la posición de la Casa Real?

La familia real se ha mantenido al margen de las acusaciones de Harry. La política de la reina Isabel II era ignorar y evitar las confrontaciones con la prensa y el propio Harry evidenció cómo su hermano mayor, William, heredero a la Corona, prefirió llegar a un acuerdo extrajudicial con un medio antes que ir a tribunales.

En este juicio, la Casa Real será una “expectadora incómoda”. Se prevé que salgan a relucir detalles y nuevos escándalos sobre la relación de los medios con la familia real y podría afectar a otros miembros, del rey Carlos III y su relación con la fallecida Diana, al príncipe Andrew.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana y muchas opciones más.

vare