Eurodiputados del Partido Popular, PSOE y VOX protagonizaron una nueva bronca en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo a cuenta de las rebajas de penas a agresores sexuales en España por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'.

En un debate parlamentario tras la petición registrada por la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), los representantes 'populares' y socialistas trasladaron a Bruselas la polémica por los efectos de la ley diseñada por el Ministerio que dirige Irene Montero y que ha provocado hasta ahora la rebaja de más de 1 mil 200 penas y la excarcelación de más de un centenar de delincuentes sexuales.

La discusión entre los eurodiputados españoles hizo reaccionar al presidente de la citada Comisión del Parlamento Europeo, el socialdemócrata polaco Robert Biedron, quien amonestó a varios parlamentarios y pidió que dejaran de lado los temas nacionales.

Biedron expulsó de la cámara al europarlamentario de Vox, Hermann Tertsch tras increpar a la Ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, por las consecuencias que ha tenido la aplicación de la ley del 'Solo sí es sí'.

También le retiró la palabra a la eurodiputada del Partido Popular Rosa Estarás después de que esta no dejara de interrumpir al resto de eurodiputados por sus continuos ataques a la política de Unidas Podemos.

La discusión de diputados del Partido Popular, PSOE y VOX en Parlamento Europeo

"La ley que tenía que arreglarlo todo ha acabado siendo un despropósito para las víctimas", aseguró durante la sesión la eurodiputada 'popular' Estarás, quien lamentó que las rebajas de penas "revictimizan" a las víctimas y mandan un mensaje a la sociedad de que la lucha contra la violencia sexual no es prioritaria.

A renglón seguido, Cristina Maestre, del PSOE, echó en cara a Estarás los pactos del PP con Vox en distintos ayuntamientos de España, asegurando que su formación es "cómplice" de los "negacionistas de la violencia machista". Asimismo, cargó contra los "bulos eternos" de la asociación que ha presentado la petición y los acusó de negar la violencia contra las mujeres.

En un segundo turno de palabra, Estarás defendió la trayectoria "impecable" del PP en la lucha contra la violencia de género, insistiendo en que los socialistas tendrán que explicar a la Historia por qué aprobaron una ley que ha bajado las penas a los violadores. Igualmente reprochó a Maestre que se refiriera a las rebajas de condenas como "efectos no deseados" de la ley, en lugar de tratarlo como una "barbaridad".

En este punto, intervino la presidenta de Peticiones, la 'popular' Dolors Montserrat, asegurando que lo hacía como eurodiputada rasa, para destacar el historial del PP en materia de género y reivindicar que como ministra de Sanidad firmó el pacto de Estado contra la violencia de género, que, a su juicio, Podemos no ha aplicado al 100% desde el Ministerio de Igualdad.

Mientras tanto, el representante de Vox, Jorge Buxadé, ha reivindicado su trayectoria "feminista" al señalar que quiere a su madre y su hija "por encima de todo". Frente a las acusaciones de negacionismo, ha pedido al PP y PSOE que aprueben en el Congreso una reforma de la ley para aplicar la cadena perpetua a los delitos "más execrables" contra mujeres, niños y discapacitados. Además ha criticado que el PSOE no denuncie las agresiones de "manadas de migrantes", afeando a los socialistas que "cuando el violador no responde a su tipo penal, no les interesa".

El debate parlamentario lo ha suscitado la petición de Jesús Muñoz, representante de ANAVID, quien ha denunciado en la Eurocámara las rebajas de pena y excarcelaciones provocadas por la nueva ley de libertad sexual.

También ha cuestionado la normativa por, según él, "juzgar en función del sexo y no por los hechos que haya cometido" cada persona e "invertir la carga de la prueba", tras señalar que bajo la ley del 'solo sí es sí' el hombre "solo puede ser agresor y no víctima". A juicio de ANAVID, las mujeres pueden sacar ventaja de esta ley "por despecho, interés económico o intereses espurios".

