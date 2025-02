¿Por qué volcó el avión de Delta Airlines en Toronto y cómo sobrevivieron todos los que iban a bordo?

Toronto. Un avión de Delta Air Lines volcó el lunes sobre su techo mientras aterrizaba en el Aeropuerto Pearson de Toronto, pero las 80 personas a bordo sobrevivieron y los heridos sufrieron lesiones relativamente leves. ¿Pero, por qué volcó la aeronave y cómo lograron sobrevivir todos los que viajaban a bordo?

La nieve arrastrada por vientos de hasta 65 kilómetros/hora (40 millas por hora) se arremolinaba cuando el vuelo procedente de Minneapolis con 76 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, intentó aterrizar alrededor de las 2:15 de la tarde. La comunicación entre la torre y el piloto fueron normales durante la aproximación y no está claro qué salió mal al tocar tierra.

Flightradar24, sitio web que da seguimiento a los vuelos en tiempo real, señala que los avisos meteorológicos para el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto en el momento del accidente “indicaban ráfagas de viento cruzado y ventiscas de nieve”.

Lee también: FOTOS: Así quedó el avión que se volcó en accidente en Canadá; se encuentran en estado crítico 3 heridos

Peter Carlson, que viajaba a Toronto para una conferencia de paramédicos, comentó que el aterrizaje fue “muy brusco”.

“De repente, todo se puso de lado y luego, lo siguiente que sé es que es en un abrir y cerrar de ojos estaba boca abajo, todavía atado”, dijo en declaraciones a CBC News.

Las autoridades canadienses dieron dos breves conferencias de prensa, pero no ofrecieron detalles sobre el accidente. Un video publicado en redes sociales mostró las secuelas, con el Mitsubishi CRJ-900LR boca abajo, el fuselaje aparentemente intacto y los bomberos apagando lo que quedaba de un incendio mientras los pasajeros salían y caminaban por la pista.

¿Qué pudo haber pasado?

A la espera de las investigaciones, la cadena estadounidense CNN señaló que los controladores de tráfico aéreo advirtieron a los pilotos del vuelo que debido a las ráfagas de viento, el avión podría sufrir un "ligero golpe en la trayectoria de planeo".

El periodista Dan Ronan, quien es piloto de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, cree que los pilotos quizá intentaron hacer la llamada “maniobra de cangrejo”, lo que implica girar el avión contra el viento y luego ir directamente hacia la pista.

Por su parte, el expiloto Marco Chan dijo a la cadena británica BBC que el video del aterrizaje indica que el avión aterrizó con una sola rueda primero, lo que podría haber provocado que el tren de aterrizaje colapsara en el impacto y que el ala derecha golpeara la pista y que esto provocara que el avión volcara.

“Estamos muy agradecidos de que no se hayan perdido vidas y las lesiones fueron relativamente menores”, afirmó Deborah Flint, directora general de la Autoridad de Aeropuertos de Toronto.

El CEO de Delta, Ed Bastian, señaló en un comunicado que “los corazones de toda la familia global de Delta están con los afectados”.

Lee también: Avión de Delta Airlines volcado en Toronto; Consulado de México descarta víctimas connacionales

¿Qué ayudó a los pasajeros a salvarse?

Varios factores habrían contribuido a que no murieran pasajeros ni tripulantes.

En declaraciones al diario USA Today, Mike McCormick, coordinador del programa de tráfico aéreo de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Daytona Beach, Florida, dijo que los aviones están diseñados para soportar incidentes -raros- en los que terminan "panza arriba".

Las alas y la cola de la aeronave, explicó, están diseñadas para desprenderse ante este tipo de accidentes, así como los asientos están preparados para soportar impactos de hasta 16 veces la fuerza de la gravedad y permanecer intactos, indicó McCormick. “Como no hay objetos sueltos en la cabina, los asientos están diseñados para mantener a los pasajeros atados”, dijo.

En efecto, el avión quedó sin una de sus alas. Y los reportes señalan que los pasajeros llevaban puesto el cinturón de seguridad, lo que ayudó a salvarles la vida.

Videos del aterrizaje muestran que el avión aterrizó con fuerza y se encendió. Sin embargo, la nieve alrededor ayudó a apagar el fuego y amortiguar el deslizamiento del avión, que queda completamente volteado.

Sin fuego alrededor, los pasajeros lograron salir del aparato.

Lee también Avión Air Canada aterriza de emergencia por incendio; no se reportan heridos

This is INSANE



pic.twitter.com/qegJ1P3wCa — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 18, 2025

El jefe de bomberos de Pearson, Todd Aitken, indicó que 18 pasajeros fueron trasladados al hospital. Antes en el día, la ambulancia aérea Ornge dijo que llevaba a un paciente pediátrico al hospital SickKids de Toronto y a dos adultos heridos a otros hospitales de la ciudad.

El personal de emergencia llegó al avión en cuestión de minutos y, según Aitken, la intervención “se desarrolló según lo planeado”. Además, añadió que “la pista estaba seca y no había condiciones de viento cruzado”.

Fue el cuarto gran accidente de aviación en Norteamérica en las últimas tres semanas. Un avión comercial y un helicóptero militar estadounidense chocaron cerca del Aeropuerto Nacional Reagan en Washington, D.C., el 29 de enero y causaron 67 muertos. Un avión de transporte médico se estrelló en Filadelfia el 31 de enero, cobrándose la vida de las seis personas a bordo y de otra en tierra. Y el 6 de febrero, diez personas murieron en un accidente aéreo en Alaska.

El último gran accidente en Pearson ocurrió el 2 de agosto de 2005, cuando un Airbus A340 procedente de París se salió de la pista y se incendió en medio de un clima tormentoso. Los 309 pasajeros y la tripulación del vuelo 358 de Air France sobrevivieron al accidente.

El avión de Delta accidentado el lunes se detuvo en la intersección de las pistas 23 y 15L, no muy lejos del inicio de la pista. Justo después del accidente, los controladores hablaron con la tripulación de un helicóptero médico que acababa de salir de Pearson y regresaba para ayudar.

“Para que lo sepan, hay personas fuera caminando alrededor del avión”, dijo un controlador.

“Sí, lo sabemos. El avión está boca abajo y ardiendo”, respondió el piloto del helicóptero.

Lee también Avión comercial con 10 personas desaparece en Alaska; equipos de búsqueda y rescate trabajan para localizarlo

Carlson era uno de los que estaban fuera del aparato. Contó que cuando se quitó el cinturón de seguridad, se golpeó contra el techo, que se había convertido en el suelo. Olió a gas, vio combustible cayendo por las ventanas de la cabina y supo que tenía que salir, pero dijo que su intuición paternal y sus habilidades de paramédico se activaron. Buscó a quién podía ayudar.

Él y otro hombre ayudaron a una madre y su hijo pequeño a salir del avión y luego cayó sobre la pista. La nieve soplaba y “se sentía como si estuviera pisando la tundra”.

“No me importaba el frío que hacía, no me importaba lo lejos que tenía que caminar, cuánto tiempo tenía que estar de pie... Todos queríamos salir del avión”, dijo.

John Cox, director general de la consultora de seguridad aérea Safety Operating Systems, con sede en St. Petersburg, Florida, indicó que el CRJ-900 es un avión fiable que ha estado en servicio durante décadas y funciona bien con el mal tiempo.

Sin embargo, apuntó que es inusual que un avión termine sobre el techo: “Hemos visto un par de casos de despegues donde los aviones han terminado invertidos, pero es bastante raro”.

Entre las preguntas que por responder, está por qué al avión le faltaba el ala derecha, aseveró Cox, quien voló para U.S. Air durante 25 años y ha trabajado en investigaciones de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

“Si falta un ala, tendrá una tendencia a volcarse”, señaló. “Esas serán preguntas centrales en lo que respecta a qué le pasó al ala, y el registrador de datos de vuelo y la grabadora de voz de la cabina. Serán hallados, si no hoy, mañana, y la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá los examinará y comprenderán muy bien qué fue lo que realmente ocurrió aquí”.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus iniciales en inglés) dijo en un comunicado que la Junta de Seguridad en el Transporte de Canadá encabezará la investigación y daría a conocer los avances. La Junta indicó que enviará a un equipo para colaborar en la pesquisa.

Endeavor Air, con sede en Minneapolis, es una subsidiaria de Delta Air Lines y es el mayor operador mundial de aviones CRJ-900. La aerolínea opera 130 jets regionales en 700 vuelos diarios a más de 126 ciudades en Estados Unidos, Canadá y el Caribe, según su web.

El CRJ900, un avión regional popular, fue desarrollado por la empresa aeroespacial canadiense Bombardier. Pertenece a la misma familia de aeronaves que el CRJ700, el modelo involucrado en el choque de enero en el Aeropuerto Nacional Reagan.