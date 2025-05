El expresidente uruguayo José "Pepe Mujica" falleció este martes a los 89 años de edad, víctima de cáncer. Su último deseo: Ser enterrado al lado de su amada perrita, Manuela.

Manuela, la "compañera más fiel" de Mujica, como él la llamaba, murió en junio de 2018, a los 22 años de edad. Acompañó al líder uruguayo en las reuniones de más alto nivel, a sus actos políticos e, incluso, a velorios.

"Cuanto más conozco a los humanos, más adoro a los perros", dijo Mujica en su momento.

Manuela se volvió tan famosa durante el mandato de Mujica (2010-2015) que tenía videos en YouTube y una cuenta no oficial en X.

Sin pedigría, cuando le preguntaban a Mujica por la raza de Manuela, respondía: "Es medio marca perro".

Sólo tenía tres patas, tras perder parte de una en un accidente con un tractor que conducía el mismo Mujica, de quien no se separaba.

La esposa de Mujica, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, fue quien contó lo ocurrido. "Se peleó con unos perros de al lado y la corrieron". Manuela huyó y fue a parar debajo del tractor. "Por más que Pepe frenó, se la llevó por delante. No le llegó a cortar la mano en ese momento, quedó con el tendón colgando. Ahí salió, pero después fue y se peleó con otra perrita, que le cazó ese brazo, que era el que no tenía movimiento. Casi que se lo cortó", relató.

Topolansky contaba que cuando Mujica se ausentaba por algún tiempo, Manuela sufría. En 2005, cuando siendo ministro de Ganadería Mujica estuvo internado un mes, la perrita lo esperaba todo el día. "Yo iba a las seis de la mañana a cuidarlo y volvía a las seis de la tarde (a la chacra donde Mujica vivió incluso siendo presidente). Cuando llegaba en el auto, ella estaba ahí esperando. ¿Qué esperaba? Que se bajara Pepe".

Cuando Mujica asumió la presidencia, medios internacionales hicieron reportajes, en los que, sin querer, Manuela se convirtió, casi siempre, en protagonista.

Manuela, recordó el diario uruguayo El País, participó en muchos eventos sociales a los que convocó Mujica cuando fue presidente. Como en la cena de fin de año de 2012 a la que acudió la empresaria y socialité uruguaya Laetitia dArenberg, que acudió con Frida, la chihuahua mascota de la princesa. Ambos canes fueron fotografiados en una imagen que Laetitia publicó en Twitter: "Frida y su amiga Manuela".

Cuando falleció la actriz "China" Zorrilla, en septiembre de 2014, Mujica asistió al funeral con su perra en brazos.

"Es la integrante más fiel que tuve en el gobierno", dijo Mujica.

En una entrevista con CNN, Mujica anunció en 2018 la muerte de su querida mascota.

"Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. Está enterrada abajo de una secoya", explicó.

Luego, expresó: "El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela".

