Más Información
Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU
Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex
NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua
Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías
Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”
Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo
Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"
Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda
Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús
Buenos Aires. Un grupo especial de la policía argentina intentaba el miércoles disuadir a una menor de edad que ingresó armada a una escuela secundaria de la provincia de Mendoza y habría efectuado al menos dos disparos.
No hubo víctimas ni heridos en el colegio Marcelino Blanco de la pequeña localidad de La Paz de esa provincia, ubicada a mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, confirmó el alcalde.
“La chica se encuentra sola dentro del establecimiento. Un grupo de la policía está tratando de tomar contacto con ella”, dijo el edil Fernando Ubieta al canal Todo Noticias de Buenos Aires.
Lee también “En segundos, comenzó la situación”: así narra director tiroteo en la escuela católica de Minneapolis; fue un pesadilla, asegura
“Estamos todos consternados y sorprendidos”, agregó.
Medios locales reprodujeron un video al parecer filmado por un alumno en el que se ve a la menor ingresando a la escuela con un arma. En otro video captado dentro de un aula se escuchan dos disparos.
El resto de los alumnos fueron evacuados y asistidos psicológicamente en un hospital local y luego se retiraron a sus hogares, dijo Ubieta.
Lee también Tiroteo en escuela católica de Minneapolis; un niño se encuentra en estado crítico y otros dos están en estado grave
"Nadie entiende por qué hace esto”
En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial informó en un comunicado que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.
Por ello pidió “a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela” en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.
Una fiscal de menores coordina el operativo.
Lee también Tiroteo en escuela católica de Minneapolis deja 3 muertos, incluido el tirador, y 17 heridos; ocurre en pleno regreso a clases
Según el alcalde Ubieta, la menor involucrada “es una chica absolutamente normal con todos los problemas de chicos de esa edad. Nadie entiende por qué hace esto”.
El suceso provocó un fuerte impacto en la opinión pública de un país no acostumbrado a esta clase de episodios. En Argentina la tenencia de armas está regulada.
Austria prohibirá que menores de 21 años posean armas; propuesta llega tras el tiroteo que dejó 10 muertos en escuela
ss/mcc