Buenos Aires. Un grupo especial de la policía argentina intentaba el miércoles disuadir a una menor de edad que ingresó armada a una escuela secundaria de la provincia de Mendoza y habría efectuado al menos dos disparos.

No hubo víctimas ni heridos en el colegio Marcelino Blanco de la pequeña localidad de La Paz de esa provincia, ubicada a mil kilómetros al oeste de Buenos Aires, confirmó el alcalde.

“La chica se encuentra sola dentro del establecimiento. Un grupo de la policía está tratando de tomar contacto con ella”, dijo el edil Fernando Ubieta al canal Todo Noticias de Buenos Aires.

“Estamos todos consternados y sorprendidos”, agregó.

Medios locales reprodujeron un video al parecer filmado por un alumno en el que se ve a la menor ingresando a la escuela con un arma. En otro video captado dentro de un aula se escuchan dos disparos.

El resto de los alumnos fueron evacuados y asistidos psicológicamente en un hospital local y luego se retiraron a sus hogares, dijo Ubieta.

"Nadie entiende por qué hace esto”

En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial informó en un comunicado que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.

Por ello pidió “a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela” en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

Una fiscal de menores coordina el operativo.

Según el alcalde Ubieta, la menor involucrada “es una chica absolutamente normal con todos los problemas de chicos de esa edad. Nadie entiende por qué hace esto”.

El suceso provocó un fuerte impacto en la opinión pública de un país no acostumbrado a esta clase de episodios. En Argentina la tenencia de armas está regulada.

