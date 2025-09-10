Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

NASA descubre posibles signos de vida en el pasado en Marte; "es una especie de señal" de vida antigua

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la "demolición" del Poder Judicial; "ocurrió frente a sus narices"

Él es Roberto Blanco Cantú, "El Señor de los Buques", ligado al tráfico de huachicol a través de Mefra Fletes; continúa prófugo

Embajada de EU alerta por falsa ruta migrante en TikTok para llegar a Los Ángeles; señala a "Los Trejos de Nuevo Laredo"

Buscadoras, académicos, morenistas y excomisionados... estos son los 27 perfiles que buscan encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda

Familiares despiden a víctimas de accidente en Atlacomulco; exigen justicia tras choque de tren y autobús

¿A qué hora habrá lluvias fuertes en CDMX este 10 de septiembre?

Buenos Aires. Un grupo especial de la policía intentaba el miércoles disuadir a una menor de edad que ingresó armada a una de la provincia de Mendoza y habría efectuado al menos dos disparos.

No hubo víctimas ni heridos en el colegio Marcelino Blanco de la pequeña localidad de La Paz de esa provincia, ubicada a mil kilómetros al oeste de , confirmó el alcalde.

“La chica se encuentra sola dentro del establecimiento. Un grupo de la policía está tratando de tomar contacto con ella”, dijo el edil Fernando Ubieta al canal Todo Noticias de Buenos Aires.

“Estamos todos consternados y sorprendidos”, agregó.

Medios locales reprodujeron un video al parecer filmado por un alumno en el que se ve a la menor ingresando a la escuela con un . En otro video captado dentro de un aula se escuchan dos disparos.

El resto de los alumnos fueron evacuados y asistidos psicológicamente en un hospital local y luego se retiraron a sus hogares, dijo Ubieta.

"Nadie entiende por qué hace esto”

En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial informó en un comunicado que “está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.

Por ello pidió “a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela” en el marco de “una situación donde debe primar la y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

Una fiscal de menores coordina el operativo.

Según el alcalde Ubieta, la menor involucrada “es una chica absolutamente normal con todos los problemas de chicos de esa edad. Nadie entiende por qué hace esto”.

El suceso provocó un fuerte impacto en la opinión pública de un país no acostumbrado a esta clase de episodios. En la tenencia de armas está regulada.

