Un hombre que habría robado una tienda en la alcaldía Iztapalapa, y además estaría relacionado con otros 16 robos a sucursales de una cadena comercial, fue detenido en Nezahualcóyotl, Estado de México, tras una persecución.

El sujeto fue detenido en posesión de una réplica de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina ( SSC).

El sujeto habría entrado a una tienda ubicada sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en el Pueblo de Santa Martha Acatitla, donde amagó a una mujer con un arma y robó el dinero de la caja registradora.

Los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente lanzaron la alerta por el robo y policías de la SSC llegaron al negocio.

La mujer describió al ladrón y el vehículo en el que viajaba.

Leer más: Se incendia fábrica de aceites Maravilla en Tlalnepantla; el fuego ya fue controlado

Al sujeto se le aseguró una réplica de arma de fuego y el dinero que la empleada de la tienda dijo le habían robado. Foto: Especial.

Los uniformados, con ayuda de los monitoristas del C2, ubicaron al sospechoso cuando escapaba en la motocicleta rumbo al municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.

Gracias a la coordinación con policías municipales de Nezahualcóyotl se logró la detención del sospechoso en calles de la colonia Metropolitana.

Al sujeto se le aseguró una réplica de arma de fuego y el dinero que la empleada de la tienda dijo le habían robado.

El detenido estaría relacionado con 16 robos a tiendas parte de una cadena, ubicadas en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, además de que cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario capitalino por el delito de robo, confirmó la SSC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr