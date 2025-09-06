Un hombre que estaba privado de la libertad dentro de una oficina en la colonia Bosques de las Lomas, fue rescatado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los policías designados al patrullaje de la zona recibieron la solicitud de apoyo de parte de un ciudadano, quién les dijo que un compañero de trabajo estaba secuestrado dentro de una oficina.

El sujeto dijo a los uniformados que él había sido liberado para conseguir el dinero que dos hombres les pedían para dejarlos en libertad.

Lee también Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas rescatan a joven oaxaqueño que había sido secuestrado; hay un detenido

Rescatan a secuestrado

Los efectivos se movilizaron a la oficina en la calle Bosque de Radiatas, en la mencionada colonia, donde ingresaron y encontraron a dos hombres que retenían a un tercero.

Los policías detuvieron a los dos presuntos secuestradores, a quienes les aseguraron 50 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares, informó la SSC.

Los detenidos ya fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Lee también Vinculan a proceso a líder de "Los Estúpidos"; reclasifican el delito de secuestro a homicidio calificado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot