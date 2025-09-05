Reynosa, Tamaulipas.- Un joven oaxaqueño fue rescatado por elementos de la Guardia Estatal y al menos uno de sus captores, fue detenido en la carretera Reynosa-San Fernando a la altura del canal Rodhe.

Se informó que durante un operativo realizado por la Guardia Estatal, el presunto secuestrador identificado como Rolando “G”, originario de Reynosa, abrió fuego contra los elementos de la policía y posteriormente chocó contra una patrulla tipo Tahoe.

Ante la agresión, los elementos repelieron el ataque y lograron su detención.

La víctima fue localizada a salvo, sin embargo, su compañero de trabajo quien también fue interceptado por los delincuentes, continúa desaparecido, al igual que el vehículo de la empresa en el que se desplazaban, una camioneta Chevrolet S10.

Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron un vehículo Dodge Dart, supuestamente vinculado con diversos delitos como secuestros exprés, robos y extorsiones.

También fue decomisada un arma larga calibre .223, utilizada por el agresor durante el enfrentamiento.

Tanto el detenido como el armamento y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones para dar con el paradero del segundo trabajador desaparecido.

