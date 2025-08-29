Más Información

Luis Alberto "N", el supuesto líder de la "", fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado.

Reclasifican delito

El juez de control que determinó la vinculación de Luis Alberto reclasificó el delito por el que se le acusa, de secuestro a homicidio calificado.

La argumentación para la reclasificación del delito fue que el secuestro de la víctima fue el medio para asesinarlo.

Además, se fijó un plazo de tres meses para las investigaciones complementarias, así como la medida cautelar de prisión preventiva.

Antecedentes del delito

Los hechos por los que se acusa al supuesto líder criminal ocurrieron el 26 de julio de 2020, en la alcaldía Milpa Alta.

Ese día, Luis Alberto y un cómplice interceptaron a una familia que viajaba en un taxi, golpearon al padre de familia y se lo llevaron en otro auto.

La víctima fue encontrada horas después con signos de violencia y a pesar de su hospitalización, murió.

Luis Alberto fue detenido el pasado 21 de agosto en la alcaldía Tlalpan.

