Un ataque con arma de fuego en la colonia Ampliación Venustiano Carranza dejó como saldo a un hombre sin vida y dos personas más heridas.

Los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves, en la calle Choferes número 126, entre Avenida Gran Canal, alcaldía Venustiano Carranza, cuando vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al salir, encontraron a tres personas lesionadas, una de ellas gravemente herida en la cabeza.

Al lugar paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) valoraron a un hombre de aproximadamente 28 años de edad, a quien diagnosticaron sin signos vitales a consecuencia de un disparo en el cráneo.

El cuerpo de la víctima fue cubierto con una sábana mientras personal policial acordonaba la zona en espera de los servicios periciales. En tanto, los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, aunque hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Testigos refirieron que los probables responsables escaparon a bordo de una motocicleta negra, sin que se tenga mayor información sobre su identidad o paradero.

El caso fue turnado a la Coordinación Territorial correspondiente, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina y de Servicios Periciales realizó el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación.

