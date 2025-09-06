Tlalnepantla, Mex.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla lograron sofocar las llamas registradas al interior de la fábrica de aceites Maravilla.

La mañana de este sábado, vecinos del municipio alertaron a las autoridades sobre una gran columna de humo negro que emanaba en la zona de la empresa de aceites.

Al llegaron a la fábrica Maravilla, los bomberos municipales ingresaron para combatir el fuego originado en uno de los tanques contenedores del producto.

Los bomberos municipales ingresaron para combatir el fuego originado en uno de los tanques contenedores del producto. Foto: Especial.

Después de varios minutos de labores, los vulcanos lograron apagar el fuego en la planta ubicada en la colonia La Blanca de Tlalnepantla.

Usuarios del Tren Suburbano también pudieron observar desde las ventanas el fuego originado al interior de la empresa Maravilla, sin embargo, el siniestro fue controlado.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por la conflagración ocurrida alrededor de las 11:30 de la mañana de este sábado.

