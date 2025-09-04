Más Información

CJNG priva de su libertad a dos policías en Michoacán; son rescatados por fuerzas federales y detienen a tres

Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica

Jalen Carter es expulsado por un escupitajo contra Dak Prescott; era el primer cuarto del Eagles vs Dallas

Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario

Xalatlaco, Estado de México.- Un que se encontraba presuntamente bajo los efectos de alguna droga, disparó en contra de la gente que se encontraba al interior del tianguis semanal que se coloca en el , provocando la muerte de tres personas.

Esta acción provocó la ira de los presentes quienes detuvieron al agresor después de que se quedó sin proyectiles para después .

Los hechos fueron reportados sobre la calle Niños Héroes y Cuernavaca, donde murieron de forma inmediata dos personas derivado de las lesiones por proyectil de arma, mientras que un tercero falleció debido a una herida en la cabeza después de que fue hospitalizado.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes realizan las diligencias de ley para posteriormente ordenar el levantamiento de los cuerpos.

