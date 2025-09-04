Xalatlaco, Estado de México.- Un vendedor que se encontraba presuntamente bajo los efectos de alguna droga, disparó en contra de la gente que se encontraba al interior del tianguis semanal que se coloca en el barrio de San Agustín en Xalatlaco, provocando la muerte de tres personas.

Esta acción provocó la ira de los presentes quienes detuvieron al agresor después de que se quedó sin proyectiles para después golpearlo hasta privarlo de la vida.

Los hechos fueron reportados sobre la calle Niños Héroes y Cuernavaca, donde murieron de forma inmediata dos personas derivado de las lesiones por proyectil de arma, mientras que un tercero falleció debido a una herida en la cabeza después de que fue hospitalizado.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Seguridad del Estado de México y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México quienes realizan las diligencias de ley para posteriormente ordenar el levantamiento de los cuerpos.

dmrr