Tepotzotlán, Mex.- Automovilistas que circulan en la se encuentran con , en dirección al norte.

Los carriles centrales y laterales de la vialidad se encuentran colapsados, debido a que la lluvia ya causó en diferentes puntos.

En dirección a la carretera de Las Ánimas, hay tráfico por anegaciones ligeras, mismo caso que se replica en los carriles laterales, frente a la Terminal de Autobuses de Tepotzotlán.

También hay afectaciones en la desviación a la Calzada de Guadalupe, situada en Cuautitlán México, debido a una anegación del líquido pluvial en la glorieta de El Cerrito, lo que causa que las filas de autos se extiendan a la México-Querétaro.

Mientras que en los carriles centrales, con dirección al sur, hay un encharcamiento que impide la circulación normal, a la altura de la Plaza San Marcos de Cuautitlán Izcalli.

El segundo piso del Periférico o Viaducto Elevado Bicentenario también registra avance lento a la circulación, a la altura de Perinorte en dirección a Tepotzotlán.

