Más Información

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Arranca piloto en Telcel, Movistar y AT&T para registro de usuarios de telefonía móvil; autoridades buscan combatir extorsión y fraudes

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Sheinbaum pidió a Rubio reconocer labor de migrantes mexicanos; inicia en Guanajuato gira para rendir cuentas

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Megaoperativo en planta de Hyundai, parte de una investigación criminal; "no fue operación de inmigración", dice EU

Cutzamala rompe récord de almacenamiento con 74.88%; alcanza su mejor nivel en seis años

Cutzamala rompe récord de almacenamiento con 74.88%; alcanza su mejor nivel en seis años

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Trump firma orden que cambia nombre del Pentágono; ahora se llamará Departamento de Guerra

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Equipo de seguridad de Alicia Bárcena se accidenta en la carretera México-Pachuca; hay un muerto

Maestros de la Harold R. Pape de Monclova, , trabajaron bajo protesta este viernes después de que un estudiante del plantel golpeara a un maestro al interior de la escuela.

Fue por la mañana que los docentes colgaron una lona con la leyenda , y en ella exigían un ambiente seguro, libre de violencia y con garantías plenas para el ejercicio de los trabajadores de la educación.

Los hechos, confirmaron autoridades, ocurrieron a inicios de semana cuando un alumno golpeó y amenazó a un docente, pero fue hasta la protesta pacífica del personal, que se hizo público. El hecho fue considerado “grave” por las autoridades del plantel, según han recogido medios locales.

Lee también:

Docentes exigen un ambiente seguro, libre de violencia y con garantías plenas para el ejercicio de los trabajadores de la educación. Foto: Iván Villarreal
Docentes exigen un ambiente seguro, libre de violencia y con garantías plenas para el ejercicio de los trabajadores de la educación. Foto: Iván Villarreal

Voceros de la fiscalía general de Coahuila confirmaron que ya se interpuso una denuncia ante el ministerio público en contra del estudiante y en contra del padre, al ser el primero menor de edad.

También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó su preocupación e indignación por la agresión al docente, y exhortaron a las autoridades a que la agresión no se pase por alto ni se normalice.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses