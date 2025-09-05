Más Información
Maestros de la secundaria Técnica número 35 Harold R. Pape de Monclova, Coahuila, trabajaron bajo protesta este viernes después de que un estudiante del plantel golpeara a un maestro al interior de la escuela.
Fue por la mañana que los docentes colgaron una lona con la leyenda “Trabajamos bajo protesta”, y en ella exigían un ambiente seguro, libre de violencia y con garantías plenas para el ejercicio de los trabajadores de la educación.
Los hechos, confirmaron autoridades, ocurrieron a inicios de semana cuando un alumno golpeó y amenazó a un docente, pero fue hasta la protesta pacífica del personal, que se hizo público. El hecho fue considerado “grave” por las autoridades del plantel, según han recogido medios locales.
Voceros de la fiscalía general de Coahuila confirmaron que ya se interpuso una denuncia ante el ministerio público en contra del estudiante y en contra del padre, al ser el primero menor de edad.
También el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) expresó su preocupación e indignación por la agresión al docente, y exhortaron a las autoridades a que la agresión no se pase por alto ni se normalice.
