La presidenta honoraria del DIF de Ramos Arizpe, Coahuila, y esposa del alcalde, Teresita Escalante Contreras y cinco funcionarios más, sufrieron un accidente vehicular cuando se dirigían a un evento a la Comarca Lagunera.

El Ayuntamiento informó que todos se encuentran estables y fuera de peligro, y son atendidos en un hospital al norte de Saltillo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera Saltillo-Torreón, cuando se dirigían al municipio de Francisco I. Madero para formar parte del evento de la coronación de la reina de las personas adultas mayores de esa localidad.

Teresita Escalante Contreras iba acompañada del director de DIF Ramos Arizpe, Gustavo Martínez González; la secretaria particular, Miranda Vázquez; el fotógrafo del área de comunicación, José Hernández; la directora de Voluntariado y Gestión Social, Milagros Ramos González, y Sinhue Gamaliel Hernández Bravo, quienes también se reportan estables y fuera de peligro.

Según los reportes, el accidente se debió a que un tráiler de carga perdió el control sobre la carretera que estaba mojada, lo que ocasionó que derrapara y se impactara contra una camioneta, mientras que el transporte en el que viajaban los seis accidentados, intentó esquivar el impacto, pero cayó a un vado.

