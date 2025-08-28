Más Información

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibe la Copa del Mundo en manos de Gianni Infantino; el presidente de la FIFA visitó Palacio Nacional

Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones

Alito Moreno solicita ingresar al mecanismo de protección tras agresión a Noroña; interpone denuncia en la FGR por lesiones

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

Legionarios de Cristo se pronuncian por documental de Marcial Maciel; usaron imágenes sin autorización y han generado descontento, acusan

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

“Saludos a La Barredora”, le gritan a Adán Augusto en paseo por la CDMX; acude a reunión plenaria de Morena

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

Muere bebé abandonada en baños afuera del Metro UAM-I; IMSS Bienestar informa que la pequeña presentó varias complicaciones

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

La presidenta honoraria del DIF de Ramos Arizpe, , y esposa del alcalde, Teresita Escalante Contreras y cinco funcionarios más, sufrieron un cuando se dirigían a un evento a la Comarca Lagunera.

El Ayuntamiento informó que todos se encuentran estables y fuera de peligro, y son atendidos en un hospital al norte de Saltillo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 24 de la carretera Saltillo-Torreón, cuando se dirigían al municipio de Francisco I. Madero para formar parte del evento de la coronación de la reina de las personas adultas mayores de esa localidad.

Lee también:

Teresita Escalante Contreras iba acompañada del director de DIF Ramos Arizpe, Gustavo Martínez González; la secretaria particular, Miranda Vázquez; el fotógrafo del área de comunicación, José Hernández; la directora de Voluntariado y Gestión Social, Milagros Ramos González, y Sinhue Gamaliel Hernández Bravo, quienes también se reportan estables y fuera de peligro.

Según los reportes, el accidente se debió a que un tráiler de carga perdió el control sobre la carretera que estaba mojada, lo que ocasionó que derrapara y se impactara contra una camioneta, mientras que el transporte en el que viajaban los seis accidentados, intentó esquivar el impacto, pero cayó a un vado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses