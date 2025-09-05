Culiacán, Sin. A causa de las fuertes lluvias que se presentaron durante la madrugada de este viernes, el Instituto de Protección Civil del Estado recomendó suspender clases presenciales en los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, Guasave y Juan José Ríos, en donde se presentaron inundaciones.

Recomendaciones

Se pidió a la población de estos cinco municipios del norte del estado tener precauciones al cruzar arroyos y ríos, ya que el caudal puede elevarse en forma peligrosa y tomar medidas preventivas al cruzar calles y avenidas donde se acumula el agua.

En la ciudad de los Mochis, las clases en las escuelas de bachillerato y superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa se suspendieron las clases, para evitar riesgos para los alumnos y docentes, por las inundaciones que se presentan en varias calles, donde las rejillas de los sistemas pluviales son tapados por la basura que arrastra la corriente.

Los equipos de servicios públicos del ayuntamiento de Ahome iniciaron los trabajos de recolección de basura, ya que el agua pueda desfogarse rápidamente, sobre todo el primer cuadro de la ciudad, se encuentran inundadas esas zonas, por lo que varios vehículos han quedado varados.