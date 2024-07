OTAN defenderá "cada centímetro de territorio", advierte Estados Unidos a Rusia "No puede resistir más que nosotros. No puede debilitarnos. Y Ucrania, no Rusia, vencerá en esta guerra", dice Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca

La OTAN firmó ya un contrato de casi 700 millones de dólares para que sus miembros puedan producir más misiles Stinger, uno de los varios pasos que la alianza está tomando.