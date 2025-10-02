Más Información

Sheinbaum rechaza retroactividad en reforma a la Ley de Amparo; pide respetar la Constitución

Nuevo golpe al huachicol; empresario de EU implicado

Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes

Cae “El Chuacheneger” jefe de plaza del CJNG; fue detenido en Tabasco con dosis de droga

La Luz del Mundo cumple 100 años ligada siempre al poder

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

¿Por qué Sheinbaum recibirá a acreedores de Salinas Pliego?; Presidenta explica situación en torno al empresario

Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno

Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes

… y captan a Adán Augusto en el Senado viendo el partido del Barça

Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice

Brugada plantea realizar 24 obras de infraestructura hidráulica en Iztapalapa para prevenir inundaciones; destinarán 2 mil 200 mdp

Ginebra.- Al menos 400 personas han muerto a causa de la malnutrición en la , entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 menores de cinco años, informó el responsable de la (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.

Sólo cuatro centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando, y la OMS enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, indicó Peeperkorn en rueda de prensa por vía telemática desde Gaza.

Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición, en un territorio donde se ha declarado la hambruna desde hace dos meses, y ésta se ve agravada por más de medio año de bloqueo casi completo por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria.

Samah Matar posa para una foto con sus hijos, Yousef, de 6 años, en brazos, y Amir, de 4, afectados por desnutrición y parálisis cerebral, en una escuela de la ONU en la ciudad de Gaza, el 26 de julio de 2025. Foto: AP
Samah Matar posa para una foto con sus hijos, Yousef, de 6 años, en brazos, y Amir, de 4, afectados por desnutrición y parálisis cerebral, en una escuela de la ONU en la ciudad de Gaza, el 26 de julio de 2025. Foto: AP

