Más Información
Senado aprueba y turna a San Lázaro reforma a Ley de Amparo; incluye retroactividad en juicios vigentes
Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación
¿Por qué Sheinbaum recibirá a acreedores de Salinas Pliego?; Presidenta explica situación en torno al empresario
Sheinbaum anuncia documental a un año de su presidencia; abordará reflexiones sobre México y su gobierno
Encapuchados causan destrozos en marcha pro Palestina; pintan la SRE y lanzan piedras a restaurantes
Cónsul de Colombia en México pide a FGR atraer caso de B-King y DJ Regio Clown; "se requieren respuestas a la altura del crimen", dice
Ginebra.- Al menos 400 personas han muerto a causa de la malnutrición en la Franja de Gaza, entre ellos un centenar de niños, y de éstos, 80 menores de cinco años, informó el responsable de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los Territorios Palestinos, Rik Peeperkorn.
Sólo cuatro centros para atender estos problemas de malnutrición están funcionando, y la OMS enfrenta una gran escasez de alimentos terapéuticos especiales para atender a los afectados, indicó Peeperkorn en rueda de prensa por vía telemática desde Gaza.
Las continuas órdenes de evacuación también impiden a menudo atender a los afectados por malnutrición, en un territorio donde se ha declarado la hambruna desde hace dos meses, y ésta se ve agravada por más de medio año de bloqueo casi completo por parte de Israel a la entrada de ayuda humanitaria.
Lee también Otra flotilla con 9 barcos continúa hacia Gaza pese a la detención de la Global Sumud por parte de Israel
mcc